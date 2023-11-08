AK Parti'den yerel seçim açıklaması: Adayları milletimizle seçeceğiz

Ala, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde işbirliği kapsamındaki çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi hedefine doğru taşıyacak bir ittifak anlayışı içerisinde standardı yüksek, kaliteli, milletin menfaatini önceleyen bir amaç birliğini esas aldığını vurguladı.

İttifakın yerel seçimde işbirliğine yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Ala, çalışmaları hem Cumhur İttifakı hem AK Parti ve MHP hem de memleket için en iyi kompozisyonun yakalanması kapmasında yürüttüklerini söyledi.

"Biz fikirlerimizi söylüyoruz. Arkadaşlarımız da fikirlerini söylüyorlar ve yol alarak gidiyoruz, devam ediyoruz." diyen Ala, burada temel amacın ittifakın birçok alanda arzu ettiği hedeflere doğru Türkiye'yi götürmek için güç kazanması olduğunu dile getirdi.

"GÖRÜŞMELER SONUCUNDA KARARLAŞTIRILACAK"



Ala, "İşbirliğinde sadece AK Parti ve MHP mi olacak? Cumhur İttifakının diğer paydaşları yer alacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhur İttifakı'na dahil olan diğer partilerle de görüşmeler yürütülüyor. Ama bizim yürüttüğümüz şu anda MHP ile Cumhur İttifakı görüşmeleri. Diğer partilerin de bazılarıyla yürütülüyor, diğerleriyle de bir araya gelinecek. Yani Cumhur İttifakı'nın paydaşı olan diğer partilerle de değerlendirmeler yapılacak. Bazılarını takvimlendirdik. Şimdi MHP ile görüşmelere başladık. Diğerleriyle de diğer arkadaşlarımız görüşmelerini sürdürüyorlar. Bir kısmıyla da sürdürecekler. Yani hepsi şu anda bir arada değil. Görüşmeler olacak ve onun sonucunda kararlaştırılacak."

"MİLLETİMİZ BU FIRSATI VERECEK DİYE İNANIYORUZ"



Muhalefetin yönetimindeki illerle ilgili bir soruyu yanıtlarken Ala, genel seçim sonucuna ilişkin muhalefet cenahından "iyi ki bu muhalefet kazanmamış seçimleri yoksa Türkiye büyük bir sıkıntıya girerdi" şeklinde açıklamalar yapıldığını söyledi.

Genel seçimler sonrasında yaşananlara dikkati çeken Ala, "Şimdi yerel yönetimlerde de ben eminim ki milletimizin feraseti yine böyle ne yaptığını bilmeyen, birbirinden bile yani en üst düzeyde yaptıklarını gizleyen bir anlayışa yerel teslim etme yerine her şeyi milletle paylaşan, milletin iradesine sahip çıkan, yurt dışında da en iyi şekilde temsil eden, milletin gür sesini dile getiren, içeride de onlara hizmet eden bir anlayışı tercih edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun için çalıştıklarını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Muhalefetin aslında ele aldığı belediyelerde 5 yıl sonunda hiçbirisinin sayabileceği 5 hizmeti yoktur. Biz hizmet siyaseti güdüyoruz, milletimizin ihtiyaçların karşılamak, onların derdine deva olmak için siyaset yapıyoruz. Hem yerel siyaset hem merkezi siyaseti. Muhalefet partileri bir pozisyon kavgası içerisindeler. Milletin emanet ettiği makam ve mevkileri onlara hizmet etme aracı olarak görme yerine, bir sonraki heveslerine veya arzuladıkları makam ve mevkilere atlama taşı olarak kullanma anlayışı içerisinde oldular.

Milletimiz bunu görüyor. Daha bulunduğu yerin hakkını vermeden, bulunduğu belediye başkanlığının gereğini yapmadan daha yukarıdaki makam ve mevkilere nasıl sıçrama yaparım, burayı atlama taşı olarak kullanırım diye çaba gösteriyorlar. Genel seçimlerde bu çok açık ortaya çıktı. Dolayısıyla milletimiz bunu değerlendirecektir. Aslında ortada bir hizmet değil, bir 5 yıllık hezimet söz konusu. Bu 5 yıllık kaybı da inşallah önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı olarak AK Parti olarak telafi etme fırsatını bulacağız, milletimiz bize bu fırsatı verecek diye inanıyoruz."

Ala, yarından itibaren aday başvurularının alınmaya başlayacağını belirterek, milletin ihtiyaç duyduğu hizmetleri üretebilecek kapasiteye sahip adaylar belirleyeceklerini söyledi. Ala, "Belediye başkanı seçeceğiz, belediye başkanlığını hafife alan insanlar değil. Birikimleriyle, bilgileriyle, siyasal tutumlarıyla milletimizin onayını alacak adaylar belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN İRADESİ VERİDİR"



Aday belirleme çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adayları milletimizle beraber belirleyeceğiz. Çeşitli araştırmalar, bizdeki bilgiler ve onlardan alacağımız değerlendirmeleri dahil ederek milletimizle, vatandaşlarımızla adaylarımızı belirleyeceğiz ve milletimizle buluşturacağız. Milletimizin değerlendirmelerini dikkate alarak, onları veri olarak değerlendirerek bu adayları belirleyeceğiz. Çok sayıda mekanizma kullanarak en az hatayla veya sıfır hatayla aday belirleme hedefimize doğru çalışıyoruz."

Cumhur İttifakı içerisinde birbirine güven bulunduğunun altını çizen Ala, şunları kaydetti:

"Biz güven sarsıcı hiçbir harekette bulunmayız. Güveni tahkim edici bir biçimde o zemin üzerinde yürüyoruz. Yani biz şeffaf, açık bir biçimde süreçleri yürütüyoruz.

Biz önce Türkiye'nin en iyi hizmeti alabileceği sonra da Cumhur İttifakı'nın burada en fazla belediyeyi kazanabileceği, Cumhur İttifakı içerisinde de partilerin, milletin teveccühü dikkate alınarak kendi açılarından en fazla belediyeye sahip olabilmelerini sağlayacak değerlendirmeler yapıyoruz. Onları dikkate alıyoruz. Milletin iradesi veridir. Milletin iradesini, eğilimlerini, seçimlerdeki temayüllerini dikkate alarak bütün bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Dürüst, hizmet sunabilecek kaliteli adaylar üzerinden ve partilerimizin de tabanlarının, teşkilatlarının, değerlendirmelerini ve çalışmalarını dikkate alan ama en başta da milletimizin hizmet ihtiyacını dikkate alan çalışmalar içerisindeyiz."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR



Deprem bölgesiyle ilgili çalışmalara da değinen, bölgede belediyecilik ve merkezi idare hizmetleri arasındaki uyumun önem arz ettiğine dikkati çeken Ala, şöyle devam etti:

"Bunu mutlaka sağlayıp kısa zamanda yaptıklarımızın üstüne, deprem bölgesindeki kardeşlerimizin sıkıntılarını hafifletmek için sunacağımız bütün kamu hizmetlerini en kaliteli ve en hızlı biçimde sunmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar bunu yaptık, bundan sonra da devam ettireceğiz. Hem deprem bölgesinde hem büyük şehirlerde hem şehirlerimizde hem ilçelerimizde, kasabalarımızda her yerde en güzel belediyecilik hizmetini nasıl sunarız.

Kaos içerisinde ne yapacağını bilmeyen ve sürekli kavga halindeki bir muhalefetin yerel hizmetlerde milletin beklediği hizmeti sunamayacağı aşikar olduğundan, seçimlerde başarı göstererek burada Cumhur İttifakı'na milletimizin oy vermesini sağlayıp, en iyi hizmeti sunmanın çalışması içerisindeyiz. O süreçlerde tabii bütün bunlar gündeme geliyor. Biz önerilerimizi sunuyoruz, arkadaşlarımız önerilerini sunuyor ve çok güzel ve uyum içerisinde çalışmalar devam ediyor."

Ala, çalışmaların bir yasal haritası bir de siyasal takvimi bulunduğunu belirterek, "Biz siyasal takvimlendirmemizi yaptık ve şu anda devam ediyoruz. Yani olması gerektiği yere kadar devam edecek ve bir an önce bunları belirleyip, sonra adaylarımızı, projelerimizi açıklayıp, milletimizle buluşturup milletimizin takdirine sunacağız." diye konuştu.