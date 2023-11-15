İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6797
  • EURO
    31,142
  • ALTIN
    1808.31
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

AK Parti'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı'ndaki hiçbir partinin 'yerel seçimlerde yokuz' demediğini belirterek, 'Henüz nerelerde ittifak yapılacağı belli değil. Çalışmalar devam ediyor.' dedi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
AK Parti'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması
ABONE OL

Yavuz, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Yavuz, temayül yoklamasında oy kullanacak teşkilat mensuplarının, belediye başkanı AK Parti'li olan yerlerde belediye başkanı dışında iki isim, belediyesi AK Parti'de olmayan yerlerde üç isim yazabileceğini bildirdi.

Cumhur İttifakı'ndaki hiçbir partinin "yerel seçimlerde yokuz" demediğini anlatan Yavuz, "Henüz nerelerde ittifak yapılacağı belli değil. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Teşkilat temayül yoklamasının 26 Kasım Pazar 10.00-16.00 saatlerinde yapılacağını hatırlatan Yavuz, "Sonuçlar saat 16.00'da Cumhurbaşkanımızın önüne düşecek." dedi.

- "CHP, YASALARIN KENDİNE TANIDIĞI İMKANDAN YARARLANMADI"

Bir soru üzerine CHP'nin son seçimlerde 7 ilde seçime girmediğine işaret eden Yavuz, "Seçime girmemek demek bu sandıklarda, seçim kurulunda senin üyen olmayacak demektir. Çünkü yerel seçimlerde, bir önceki milletvekili seçim sonuçlarına göre bunlar belirleniyor. Bir önceki seçim sonucun yok. Çünkü günü kurtarmak adına seçime girmemişsin. Atatürk'ün kurduğu parti, 'Sadece bugünümü kurtarayım' derse sonuç bu olur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin bu haliyle tam olarak bir siyasi partiye benzemediğini söyleyen Yavuz, "Partiler kendi hedefleri doğrultusunda sonuç almak için kurulur. Sonuç almak için ona göre bir yönetim oluşturacaksınız, yasanın size tanıdığı imkanlardan faydalanacaksınız. Yasaların kendilerine tanıdığı imkanlardan istifade etmiyorlar. Bir parti, günü kurtarmak için adeta yasaların tanıdığı imkanları elinin tersiyle itiyor." diye konuştu.

  • Ak Parti
  • İttifak çalışmaları
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.