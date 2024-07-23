İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9211
  • EURO
    35,7887
  • ALTIN
    2547.1
  • BIST100
    11059.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'den Yunan Bakan Georgiadis'in skandal açıklamasına tepki: Türkiye tehditlere boyun eğecek ülke değil
Politika

AK Parti'den Yunan Bakan Georgiadis'in skandal açıklamasına tepki: Türkiye tehditlere boyun eğecek ülke değil

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yunan Bakanın Türkiye'ye yönelik 'boyundan büyük' sözler sarf ettiğini söyleyen AK Partili Açıkkapı, 'Türkiye, ne Yunanistan'ın ne de bir başka ülkenin tehditlerine boyun eğecek bir ülke değildir.' dedi.

AA23 Temmuz 2024 Salı 15:18 - Güncelleme:
AK Parti'den Yunan Bakan Georgiadis'in skandal açıklamasına tepki: Türkiye tehditlere boyun eğecek ülke değil
ABONE OL

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Türkiye, ne Yunanistan'ın ne de bir başka ülkenin tehditlerine boyun eğecek bir ülke değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Temmuz 1919'da gerçekleştirilen Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünü kutladı.

İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğine dikkati çeken Açıkkapı, "İnsan olmanın gereğini maalesef ne dünya ne de İslam ülkelerinin birçoğu yerine getiremiyor, çok üzgünüz." dedi.

Fotoğraftaki; AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yılı etkinliklerinin büyük bir coşkuyla kutlandığını anımsatan Açıkkapı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ardından Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in de Türkiye'ye yönelik "boyundan büyük" sözler sarf ettiğini söyledi.

Yunan Bakan Georgiadis'in "Türkiye'ye bir gece ansızın biz gelebiliriz" dediğini aktaran Açıkkapı, "Türkiye, ne Yunanistan'ın ne de bir başka ülkenin tehditlerine boyun eğecek bir ülke değildir. Binlerce yıllık köklü tarihiyle, asker millet hüviyetiyle, Türkiye Cumhuriyeti bu tür basit ve aptalca söylemlere daha fazla bir şey söylemeyecek, hadlerini bilmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın özellikle Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatma girişimleri bulunduğunu dile getiren Açıkkapı, bu konuda Yunan hükümetinin Lozan Barış Antlaşması hükümlerine uymasını istedi.

  • AK Parti Elazığ Milletvekili
  • Ejder Açıkkapı
  • Yunanistan Sağlık Bakanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.