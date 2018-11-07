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 AK Parti’de nakit yasağı

Yerel seçimler için aday adaylığı başvurularını almaya başlayan AK Parti’de, teşkilatın başvuru ücreti dışında para alınmaması için sıkı tedbirler alındı.

  • ŞERİFE GÜZEL
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Adaylık başvurularıyla ilgili kuralları bir yazıyla teşkilata ileten AK Parti’de, başvuru koşulları sıralanırken, özellikle aday adayları üzerinden haksız kazanç sağlanabilmesinin önüne geçilmek için ciddi tedbirler getirildi. Yazının aday başvuru aidatıyla ilgili maddede, aidatı tahsil etmeye yetkili teşkilat kademeleri tek tek sıralandı.

ÜCRETLER TEŞKİLAT HESABINA

Belediye başkan adayları için, büyükşehir ve il belediye başkan aday başvurularının il başkanlığı hesabına, ilçe ve belde başkan aday başvurularının ilçe başkanlığı hesabına yatırılacağı vurgulandı. Bu kapsamda belediye meclis üyeleri aday başvuruları, merkez ilçe başkanlığı hesabına, ilçe ve belde belediye meclis üyesi aday başvuruları ise ilçe başkanlığı hesabına yatırılacak.

BANKA DIŞINDA TAHSİLAT YOK

İl genel meclisi üyesi aday başvurularının da ilgili ilçe başkanlığı hesabına yatırılacağının vurgulandığı yazıda, “Banka hesabı dışında başvuru aidatı tahsil edilmeyecektir” uyarısının kalın harflerle altı çizildi. Böylelikle, partinin her kademesindeki yöneticilere de, aday adaylarından, başvuru aidatının dışında para alınmaması, kişisel çıkar elde etmeye dönük davranışlardan kaçınılması yönünde önemli mesaj verilmiş oldu.

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