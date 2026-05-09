İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Partili Acar'dan Özel'e tepki: Hakarete varan söylemlerle muhalefet yapıyorlar
Politika

AK Partili Acar'dan Özel'e tepki: Hakarete varan söylemlerle muhalefet yapıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Özgür Özel'in bir gazeteciyi hedef aldığı sözlerine tepki göstererek, “Gazetecilere yönelik hakarete varan üslubu doğru bulmuyoruz. Memleket meselelerine dair ortaya koydukları bir vizyon yerine, insanları hedef alan ve hakarete varan söylemlerle muhalefet yapmayı tercih ediyorlar.” dedi.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
AK Partili Acar'dan Özel'e tepki: Hakarete varan söylemlerle muhalefet yapıyorlar
ABONE OL

Faruk Acar, "Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü ve Medya" Panelinde yaptığı konuşmada , CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında gazeteci Sinan Burhan hakkında kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Muhalefetin medya ve gazetecilere yaklaşımını değerlendiren Acar, CHP yönetiminin özellikle AK Parti kadroları ve medya temsilcileriyle kurulan ilişkileri sürekli farklı şekillerde yorumladığını söyledi.

Özgür Özel'in kullandığı dili eleştiren Acar, "Ekranlarda doğrudan, kabul edilemeyecek bir üslupla gazetecileri hedef alan bir yaklaşım sergiliyor. Memleket meselelerine dair ortaya koydukları bir vizyon yerine, insanları hedef alan ve hakarete varan söylemlerle muhalefet yapmayı tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan'ın duruşunu desteklediklerini belirten Acar, "Sinan Burhan'ın memleketin yanında duran, ciddi bir duruş sergileyen bir gazeteci olduğunu düşünüyoruz. Kendisine yönelik bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz ve yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Acar, siyasi tartışmalarda daha yapıcı ve seviyeli bir dil kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.