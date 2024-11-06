AK Partili Akbaşoğlu: Anadolu'nun dört bir yanı ihracat ve üretimle ayağa kalkıyor

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, kayyum meselesinin bir demokrasi sorunu olarak ülke gündeminde yer almaya devam ettiğini söyledi.

Belediyelere devlet tarafından görevlendirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin, 2016 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediyeler Kanunu'ndaki değişiklikle yapıldığını belirten Kaya, "Bu konu madem KHK ile OHAL şartlarında getirildi ve dönemin iktidar partisinin çoğunluğuyla TBMM'den geçtiyse, o halde bu sorunun çözümü de sokaklar değil TBMM olmalı. Demokrasiye aykırı olan ve milli iradeyi yok sayan kayyum uygulamalarına, kamu güvenliği ve terörle mücadele hassasiyetleri de dikkate alınarak, partizanca ve siyasal bir yaklaşım içinde olmadan bir çözüm bulmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD başkanlık seçimlerinin Türkiye açısından önemi olmadığını savunan Kaya, "İster Trump, ister Kamala fark etmiyor. Amerika'da kimin başkan seçildiğinin bizim için önemi yok. Çünkü kim seçilirse seçilsin Amerika, ülkemize ve Orta Doğu'ya savaş, kaos, göz yaşından başka bir şey getiremez. Bu nedenle Amerika ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemiz ve stratejik ortak olarak görme gafletinden bir an önce kurtulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "21'İNCİ YÜZYIL TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİYLE TAÇLANACAK"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 11'inci Zirvesi'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplandığını anımsattı.

Türk Devletleri Teşkilatının binlerce yıllık Türk tarihinin en önemli ve en muhteşem hadisesi ve kuruluşu olduğunu vurgulayan Akçay, "Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 21'inci yüzyıl, aynı zamanda Türk dünyasının birliğiyle taçlanacak, dilde, fikirde, işte birlik kesinlikle gerçekleşecektir. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyor." dedi.

Akçay, 2-8 Kasım tarihlerinin Lösemili Çocuklar Haftası olduğuna işaret ederek, lösemili çocukların en temel ihtiyacının sevgi ve umut olduğunu; bu nedenle lösemili çocuklara her türlü desteği vermeleri gerektiğinin altını çizdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kırgızistan'ın Türkiye'ye olan 62,3 milyon dolarlık borcunun silindiğini belirterek, "Kardeş ülkelerimize destek olunması bizleri de mutlu eder ama biz bir hukuk devletiyiz ve hukuk devletlerinde böyle şeyler olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını da içeren bir kanun teklifinin AK Parti'li milletvekillerince Meclis Başkanlığına sunulduğuna işaret eden Başarır, son 7 yılda muhalefet partilerince bireysel silahlanmaya yönelik Meclis'te onlarca araştırma ve soru önergesi ile kanun teklifinin verildiğini ancak iktidarın olayın vahametini yeni anladığını ve cezaların artırılması için harekete geçtiğini söyledi.

Son 10 yılda 34 binden fazla silahla şiddet olayı yaşandığını ve 3 bin 773 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Başarır, "Adam silahı beline takıyor, trafiğe çıkıyor. 'Bu cezalar artsın' dedik, beyefendiler kulak tıkadı, bugün bunların artırılması için Meclise kanun teklifi geliyor. Olacak iş değil. Bu kadar silahla ölen insanların üzerinde ahımız yok mu? Niye biz yani muhalefet makul, mantıklı bir durum, bir tespit, bir kanun teklifi, bir araştırma önergesi getirdiği zaman niye kabul etmiyorsunuz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı kesin hesabını eleştiren Başarır, 2023 sonunda 4,5 milyar liraya çıkan motorlu hava taşıtları kalemiyle ilgili harcamanın detaylarının parlamentoda açıklanması gerektiğini ifade etti.

- "DAHA BÜYÜK HEDEFLERE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin, ekim ayı itibarıyla ham petrolde günlük 111 bin 280 varil; doğal gaz üretiminde ise günlük 7 milyon 908 bin 44 metreküp üretimle yeni bir rekora imza attığını belirtti.

"Enerjide bağımsızlık yolunda attığımız bu adımlar Türkiye Yüzyılı'nı daha da güçlü kılacaktır" diyen Akbaşoğlu, Türkiye'yi her alanda bağımsız, güçlü ve kendi kendine yeten bir ülke yapma hedefinden asla sapmayacaklarını vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin Kırgızistan'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomiden ticarete, eğitimden kültüre kadar her alanda iş birliğimizi derinleştiriyoruz. Birlikte güçleniyor, güçlendikçe de daha büyük hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Bilhassa ulaştırma koridorları, enerji projeleri ve dijital ekonomi alanlarında gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri Türk dünyasının küresel arenadaki gücünü artıracaktır."

Akbaşoğlu, Ticaret Bakanlığınca açıklanan ihracat verilerine göre, ocak-ekim döneminde 29 kentin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Bu başarı Türkiye'nin üretim gücünün ve ekonomik potansiyelinin her bir köşeye yayıldığının en somut göstergesidir. Artık sadece belli bölgeler değil Anadolu'nun dört bir yanı ihracat ve üretimle ayağa kalkıyor, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunuyor." dedi.