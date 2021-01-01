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Politika

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Sözcü gazetesine 'Ayasofya' tepkisi: Yazıklar olsun

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını '2020'nin felaketleri' arasında gösteren Sözcü gazetesine tepki gösterdi.

AA01 Ocak 2021 Cuma 14:48 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 14:48
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Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin aslına dönerek ibadete açılmasını felaketler arasında gösteren, aziz milletimizin değerlerine düşmanlık yapan zihniyeti yabancılaşmışlara yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

"Televizyon ekranlarında başörtüsüne düşmanlık ederek milletin arasına fitne tohumları atan CHP'li eski vekil ile bu zihniyetin beslendiği kaynak aynı" diyen Akbaşoğlu, "Bu köhnemiş zihniyetle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.

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