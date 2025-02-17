AK Partili Akbaşoğlu'ndan TÜSİAD'a tepki: Önce kötü sicillerini temizlesinler

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta sanayi ve ticarete ilişkin düzenlemeleri de içeren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini belirten Akbaşoğlu, teklifin 4 kanunda değişiklikler öngördüğünü aktardı.

Teklifte, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) ilişkin düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Akbaşoğlu, Genel Kurulda, doğal gazla ilgili Azerbaycan'la yapılan uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair teklifin de görüşüleceğini kaydetti.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret ettiğini, buralarda 48 anlaşmanın imzalandığını hatırlatarak, uluslararası platformlarda Türkiye'nin hak ve menfaatlerini en üst noktaya çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'nin sadece kendi refahı ve güvenliği için değil, bölgesindeki ve dünyadaki tüm mağdurlar, mazlumlar ve adalet bekleyenler için mücadeleye devam edeceğinin altını çizen Akbaşoğlu, her zaman hakkın, haklının ve mağdurun yanında olacaklarını ifade etti.

Akbaşoğlu, muhalefetin kendi içinde yaşadığı kaotik durumu, skandal açıklamaları ve Türkiye'yi gereksiz yere meşgul etmeye dönük iftira ve saldırılarını milletin takip ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üslubunu bozarak, kendi çıkmazını saklayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bazı ifadelerde bulunduğunu belirten Akbaşoğlu, Özel'in, Ziya Gökalp'ın şiirini değiştirerek okuduğunu dile getirdi.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'i eleştirerek, şöyle konuştu:

"Şiiri doğru şekilde okuma, şiirden anlama, sanat ve kültürle ilişkiler konusunda da Sayın Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ders alması gerektiğini kendisine hatırlatıyorum. Gerçekten 'Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, Müminler asker' dizelerini kendisi 'Minareler mızrak, kubbeler miğfer, saldır asker' noktasına tağşiş ediyor, değiştiriyorsa aslında bu, tarih şuurundan da nasibini almadığını, şiirden de şairden de sanattan da ne kadar uzak olduğunun, bu konunun cahili olduğunun ikrarı ve ifadesidir."

- "TÜSİAD YÖNETİMİ KENDİ SORUMLULUKLARINI KUŞANMALI"

TÜSİAD yönetiminin, "28 Şubat postmodern darbesinin" yıl dönümü öncesinde, kendi alanının dışına çıkarak, eski alışkınlıklarını ortaya koymaya teşebbüs ettiğini belirten Akbaşoğlu, TÜSİAD yönetiminin, haddini aşan, siyasete vesayet odağı anlamında yön vermeye ve millet iradesini gölgelemeye çalışan açıklama yaptığını söyledi.

Akbaşoğlu, açıklamanın kabul edilemez olduğunun altını çizerek, emperyalizmin ve siyonizmin ekmeğine yağ sürecek, belirli çevrelerin, odakların sözcülüğünü üstlenecek yaklaşımlardan herkesin kaçınması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Akbaşoğlu, içeriden ve dışarıdan çelme takmaya çalışanlara müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Devlet-millet kaynaşmasıyla emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini belirten Akbaşoğlu, TÜSİAD bünyesindeki çok sayıda iş insanının açıklamalardan rahatsız olduğuna dikkati çekti.

Akbaşoğlu, herkesin, kendi asli gündemine dönmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, enflasyonla mücadeleye hep beraber destek vermek, buna katkı sağlamak noktasında TÜSİAD yönetiminin kendi sorumluluklarını kuşanması çok daha isabetli ve doğru bir yol olacaktır. TÜSİAD'ın, 28 Şubat'ta ortaya koymuş olduğu yaklaşım, meslek liselerinin önünü tıkamaya, katsayı zulmünü ortaya koymaya dönük yaklaşım, Türkiye'ye en az 50 sene ket vurmuştur, Türkiye'nin geriye gitmesine vesile olmuştur. Teknisyen ve tekniker olarak kalifiye insan istihdamının önüne en büyük engel olmuştur. TÜSİAD'ın önce kötü sicilini temizlemesi, bu yanlışlıklarının düzeltilmesine dönük çok büyük performans sergilemesi lazım ki sonra konuşma imkanı bulabilsin."

Akbaşoğlu, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nin bu hafta sonu yapılacağını anımsatarak, kongrenin Türkiye'nin dünya siyaset sahnesindeki yerini perçinleyeceğini sözlerine ekledi.