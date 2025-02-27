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Politika

AK Partili Ala, Erbakan'ı andı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
AK Partili Ala, Erbakan'ı andı
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Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Necmettin Erbakan, sabrın, zulme karşı demokratik yollarla mücadelenin simgesiydi. Her zaman şiddetten uzak, vakur ve dimdik durarak, adalet ve özgürlükle birlikte bir çıkış yolunun mümkün olduğunu gösterdi. Demokrasi dışında yollara tevessül edilmemesi gerektiğini ifade eden örnek bir liderdi. Mücadelesi, sadece Türkiye için değil, yakın coğrafya hatta tüm dünya için değerli bir miras bıraktı. Rahmetle anıyoruz. Makamı ali, mekanı cennet olsun."

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