AK Partili Ala, Özgür Özel'i topa tuttu: Sözleri iflasının kanıtıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel'in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır.' dedi.

IHA8 Ocak 2026 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"SEVİYESİZ İFTİRALARIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR"

Özgür Özel'in her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdığını ve yalana sarıldığını belirten Ala, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çirkin ve seviyesiz itham ve iftiraların sözcülüğünü yapmakta ısrar ediyor. Siyaset üretememenin, uluslararası düzeyde saygınlık elde edemememin hıncıyla her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, yalana sarılıyor." dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ İFLASININ İLANIDIR"

Sözlerine devam eden Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenadaki stratejik duruşunu anlamak için siyasi akıl ve devlet tecrübesi gerekir. Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel'in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır. Dünya gelişmelerini izlemek şöyle dursun, kendi hezeyanlarının içinde kaybolmuş durumda. Siyaset, bu tür düzeysiz iddiaları ciddiye alacak kadar hafif değildir." ifadelerini kullandı.

