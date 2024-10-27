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Politika

AK Partili Ala: Türkiye'nin ekonomisini de nasıl 3 kat büyüttüysek, 13 kat daha büyütürüz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'Türkiye'nin ekonomisini de nasıl 3 kat büyüttüysek, 13 kat daha büyütürüz. 3 kat daha, 5 kat daha büyütürüz. Elbette zaman zaman sıkıntılar oluyor. Bunları biz görmemezlikten gelmiyoruz.' dedi.

AA27 Ekim 2024 Pazar 17:15 - Güncelleme:
AK Partili Ala: Türkiye'nin ekonomisini de nasıl 3 kat büyüttüysek, 13 kat daha büyütürüz
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Ala, Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yenimahalle 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, Türkiye'nin son yıllardaki kazanımlarında, teşkilatların payının önemini anlattı.

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına değinen Ala, İsrail'in bombayla öldüremediklerini açlıkla, susuzlukla ve ilaçsızlıkla "şehit" ettiğini, dünyanın da bunu seyrettiğini söyledi.

Yaşananlar karşısında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların "pert olduğunu" aktaran Ala, "Birleşmiş Milletler, ağır bir vesayet altında. Yani biz içeride siyaseti vesayetten kurtardık. Siyaseti vesayetten kurtardığımız için de bu kadar yol aldık. Ama dışarıya baktığımız zaman, güçlü itirazlarımıza rağmen, Birleşmiş Milletler, 5 tane ülkenin vesayeti altında." diye konuştu.

Ala, "Karabağ işgal edilirken Azerbaycan'a 2 tahliye helikopteri gönderme imkanı olmayan Türkiye'nin" bugün ise bölgenin "azad edilmesi" için Azerbaycan'ın talep ettiği İHA ve SİHA'ları gönderen bir ülke haline geldiğini söyledi.

- "BUNLARI BİZ GÖRMEMEZLİKTEN GELMİYORUZ"

"Türkiye'nin ekonomisini de nasıl 3 kat büyüttüysek, 13 kat daha büyütürüz. 3 kat daha, 5 kat daha büyütürüz. Elbette zaman zaman sıkıntılar oluyor. Bunları biz görmemezlikten gelmiyoruz." diyen Ala, şunları kaydetti:

"Bu ekonomik sıkıntılar da sizlere geliyordur. Tabii ki biz bunu bildiğimiz, gördüğümüz için de bir program hazırladık. Orta Vadeli Program diye de dünyaya bunu deklare ettik. Dünyada da o derecelendirme kuruluşları iki not birden arttırdı. Çünkü gördüler işin ne kadar ciddi hazırlandığını ve mesafe alacağını bildikleri için de bu notlamaları yapıyorlar. Biz de bu programı uyguluyoruz. İnşallah göreceksiniz ekonomimizi de çok daha her kesimin refahını arttıracak biçimde geliştirip kalkındırıp yolumuza devam edeceğiz. Onun için bu programı uyguluyoruz. Onun için bu kararları alıp bu kanunları çıkarıyoruz."

Kongrede, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da bir konuşma yaptı.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala
  • Efkan Ala
  • yenimahalle

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