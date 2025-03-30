AK Parti'li Ala: Yolsuzluktan kahraman çıkmaz

AK Parti Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Siyasi parti temsilcilerinden STK temsilcilerine kadar birçok vatandaşın katıldığı bayramlaşma, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısını eleştiren AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, bakanlıkların 3'te 2'sinden daha fazla bütçeye sahiptir. Orası bir çiftlik değildir. Bunun millete hizmete yönelik kullanılması icap etmez mi? Millete hizmet edilmiyorsa, yolsuzluklar ortaya çıktıysa, bunların adli makamlarca soruşturulması gerekmez mi? Bu bir yolsuzluk soruşturmasıdır. Ana muhalefet partisi bu yolsuzluk soruşturmalarını cevaplaması gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşların da bu yolsuzluktan rahatsız olduğunun inancındayım. Ancak yöneticiler, yapılan yolsuzluklara cevap vermektense, kahraman çıkarmaya çalışmaktadırlar. Yolsuzluktan kahraman çıkmaz. Demokrasi mücadelesinden çıkar. 28 Şubat mantığı ile ülkede ekonomiyi hançerlemeye çalışıyor. Ülkenin üretenlerini fişliyorlar. Onları boykota çağırıyorlar. Biz bunları 28 Şubat'tan tanıyoruz" dedi.

"YOLSUZLUĞUN ÜSTÜNÜ KAPAK İÇİN BÜTÜN TUŞLARA BASIYORLAR"

Ana muhalefet partisinin neden alternatifinin olmadığını yineleyen Ala, "CHP'nin birkaç tane genel başkanı var. Eski genel başkanları var. Başkan gibi davranıyor. Ekrem İmamoğlu ise hem genel başkan gibi davranıyor. Hem de daha cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 yıldan fazla varken cumhurbaşkanı aday adayı gibi davranıyor. Biz hassas bir şekilde istikrar içerisinden Türkiye'yi hedeflerine götürmeye çalışırken, bu yolsuzluğun üzerini kapatmak için bütün tuşlara birden basan bir ana muhalefet partisi var. Olabildiğince fazla gürültü çıkararak Türkiye'de bu soruşturmayı gölgelemeye çalışıyorlar. Çıkın ya kefil olun, ya da soruşturmanın arkasında durun gerçekler ortaya çıksın. Nasıl kendi partilerini arkadan hançerleme meseleleri aylarca konuşuldu. Kendi kendilerine arkadan hançerlediklerini söylediler. Şimdi de boykot çağrılarıyla, Türkiye'nin ekonomik istikrarını hançerlemek için girişimlerde bulunuyorlar. Sokak çağrıları, Türkiye'nin demokratik istikrarını hançerlemeye çalışma girişimleridir. Marjinal gruplara alan açıp, alçakça slogan attırmalar, küfür ettiriyorlar. Onları şiddetle lanetliyoruz. Bizde ahlaksızca küfürler savuran bu çapulculara pabuç bırakacak göz var mı? Biz gençlerimize bakıp Türkiye'nin geleceği ve kalkınması için daha fazla ne yapabiliriz diye arayış içerisindeyiz" diye konuştu.

"28 ŞUBAT'IN KAFASINI YAŞIYORLAR"

Firmaları boykot etmek yetmiyormuş gibi, haber veren ve yayın yapan medya kuruluşlarını da tehdit ettiklerini belirten Ala, "Bunlar 28 Şubat kafası değil mi? Bunlar vesayet kafası değil mi? Bu da yetmiyormuş gibi, yurt dışındaki yayın kuruluşlarına katılarak dışarıdan partileri ve ülkeleri Türkiye'de Türkiye'ye müdahale için yardıma çağırıyor. Böyle bir muhalefet partisi olamaz. Bu ne kadar ayıp, yanlış ve siyaset dışı bir tutumdur. Bunlar önceden içerideki vesayet odaklarının kapısına giderdi. Soluğu ya genel kurmay koridorlarında, ya da anayasa mahkemesi koridorlarında alırlardır. Artık buradan ümidi kesince, yurt dışından vesayet arayışına girdiler. Türkiye buna pabuç bırakır mı? Türkiye çok çağ atladı. Türkiye artık dışarıdaki sorunların çözümünde ana aktördür" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise "Ramazan ayı boyunca hep birlikte yine mahallelerdeydik, yine hanelerdeydik, yine gönüllerdeydik. Sofralarımızı büyüttük, yüreklerimizi genişlettik ve binlerce evde birer Gönül Sofrası kurduk. 17 ilçemizde 13 bin 215 ev ziyareti yaparak iftarımızı vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. İl ve ilçe kadın kolları yönetimlerimizle 7 bin 910 haneye konuk olarak Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Bursa'mızın dört bir yanındaki mahallelerimize taşıdık. İl ve ilçe gençlik kolları teşkilatımız ise 'İftara 5 Kala' organizasyonu çerçevesinde 30 noktada iftara yetişemeyen 17 bin 700 vatandaşımıza ikram dağıtırken, Geceye Işık Tutan Ak Gençlik etkinliği ile 17 ilçemizde 80 farklı noktada nöbet görevini yapan emniyet ve sağlık çalışanlarımıza 6 bin adet sahur ikramı ulaştırdı. Ramazan boyunca Bursa il ve ilçe teşkilatlarımız, milletvekilimiz, kadın ve gençlik kollarımızla 17 ilçemizde yaklaşık 47 bin 425 haneye ulaştık ve bu sayı ile en çok gönüle giren şehirlerden biri olduk. Siyasi hırsları ve menfaatleri uğruna yolsuzluklarını demokrasi ve özgürlük kisvesi ile halkımızı provoke etmeye çalışan zihniyete inat, her alanda küresel iddia ve itibar sahibi bir Türkiye ideali için 23 yıldır olduğu gibi her günümüzü hizmetle ve yatırımla dolu dolu geçirmeye kararlıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, salonu dolduranlar bir birleriyle bayramlaştı.