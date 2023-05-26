AK Partili Ala'dan çağrı: Güçlü bir Türkiye için herkes sandığa gitsin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Seçim 2023 programında Bursa radyoları ortak canlı yayınına konuk oldu.

14 Mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Efkan Ala: "Vatandaşlarımız Cumhur İttifakı'na TBMM'de yüzde 49.5 oyla çoğunluğu sağlayarak 323 milletvekili verdi. Şu anda Cumhur İttifakı TBMM'de yasa yapma gücüne sahip olan ittifak oldu. Bu bizim için çok önem bir sonuç oldu, çünkü yasa yapma gücü olmayan bir idarenin Türkiye'de herhangi bir vaadini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu yakıtı olmayan bir otomobile benzer. Zaten Cumhurbaşkanımızın da seçimi kazanmasına ramak kaldı. İptal edilen oylar olmasa bu yarım puanlık fark ortaya çıkmayacaktı. 2. turda bu fark kapanacak. İnşallah Türkiye kazanacak. Millet İttifakı'nda bugün bile kimin kime oy verdiği belli değil, hala çatırdamalar söz konusu. Bizim başka partiye oy veren veya sandığa gitmeyen vatandaşlarımızdan ricamız Türkiye'nin istikrarı yönünde oy kullansınlar ki Türkiye 5 yıl kazansın. Kılıçdaroğlu ve ekibi yıllarca statükonun müttefikleriyle işbirliği yaparak iktidarı paylaşmayı denediler, şimdi doğrudan sandıkla yüz yüze gelince vesayet odakları geri çekildiler. Kılıçdaroğlu da sandıktan nasıl iktidar çıkar bunu 28 Mayıs gecesi öğrenecek" şeklinde konuştu.

Bursa'nın Cumhur İttifakı'na güveninin devam ettiğini hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala şunları ifade etti: "Bursa, hem Cumhur İttifakı'na hem de Milletvekili genel seçimlerinde verdiği oylarla Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Bursa'nın Cumhur İttifakı'na güveni devam ediyor. Bu yüzden Bursa halkına şükranlarımı arz ediyorum. Onları yürekten kutluyorum. Sadece 2.bölgeden bir adayımız eksildi. Seçim gecesinden beri bunu tartışıyoruz. Biz kendimizi eleştiririz. Nerede hata ve eksik olduğunu düşünüyoruz. Doğrunun adresi Milletin dediğidir. Keşke o 5 bin oyu da kaybetmeseydik, ama bundan sonraki çalışmalarımızda bunu telafi etme çabası içinde olacağız."

"BURSA ÜRETEN BİR ŞEHİR"



Evliya Çelebi'nin Bursa'ya geldiği zaman, Bursa için "Velhasıl Bursa sudan ibarettir" sözünü hatırlatan Efkan Ala: "Bence bu çağımızda Bursa üretimden ibarettir. Bursa Birleşmiş Milletler'e üye bütün ülkelere ihracat yapıyor.18 milyar dolarlık ihracat var. Bursa dünyadaki 122 ülkeden daha fazla ihracata sahip. Türkiye sıralamasında ise ilk 3'te. Bursa turizm alanında çok önemli bir destinasyon. Biz Uludağ için özel bir yasa çıkardık. Daha önceki seçimde vermiş olduğumuz sözü yerine getirdik. Uludağ Alan Başkanlığı kurduk ve teşkilatlanmasını yapıyoruz, bu sayede Uludağ tek elden yönetilecek. Bursa saklı tarih kentidir. Hanlar Bölgesinde 14 tane han var. Yıkımlar gerçekleştiriyoruz. Yine bu bölgede 11 kapalı çarşı ve 21 tane cami var. Hanlar Bölgesi projesi tamamlandığı zaman Bursa'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı en az ikiye katlanacaktır. Özellikle Bursa Uludağ ve İznik için büyük turizm projelerimiz devam ediyor. Hedefimiz yabancı turistlerin de bu bölgelere gelip konaklaması, Bursa'nın doğal güzellikleri ve tarihinin keşfedilmesi ve aynı zamanda Bursa ekonomisine katkı sağlanması" dedi.

"YURTDIŞINDA OY VERMEK ÇOK ZAHMETLİ"



Yurtdışında yaşayan 7 buçuk milyon Türk vatandaşının ve 3 buçuk milyona yakın seçmenin bulunduğunu belirten Efkan Ala:"Pandemi sonrası iki kez Türk vatandaşlarımızın bulunduğu ülkeleri ziyaret ettim. 60'dan fazla ülke,75'ten fazla bölgede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şu an 73 ülkede vatandaşlarımız oy kullandı, 5 bine yakın sandık kuruldu. AK Parti'den önceki dönemde sadece gümrüklerde oy kullanılırdı. Biz bir reform yaparak bu durumu iyileştirdik. Artık temsilciliklerimizin bulunduğu ülkelerde de oy kullanılmakta. Sadece Sudan ve Afganistan'da iç savaş olduğu için kaldırdık, çünkü orada oy vermek imkansızlaştı. Bu kadar da hassas davranıyoruz. Yurt dışında oy vermek çok zahmetli olmasına rağmen vatandaşlarımız çok ciddi katılım sağlıyor. 4-5 saatlik yola gidip oy veren vatandaşlarımız var. Yurtdışındaki vatandaşlarımız Türkiye'nin aldığı mesafeden çok büyük gurur duyuyorlar. İnanılmaz bir sevgi ve destek var. Oy verirken uzun kuyruklar oluşuyor. Avrupa 'da şaşkın durumda. Şu an yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 900 bine dayandı. Seçim gecesine kadar da gümrükte oy verme işlemleri devam edecek. Yurtdışından Türkiye'ye gelip henüz oy vermemiş olan vatandaşlarımızdan da Türkiye'nin istikrarı yönünde oy kullanmalarını rica ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, son olarak şunları söyledi: "Sandığa gitmeyi ihmal etmeyelim. Hangi partiye oy verecek olursanız olun, sandığa gitmek öncelikle bir vatandaşlık görevidir. Biz bütün başarımızı sandıktan çıkan iradeyle yapmaktayız. Vatandaşlarımızdan ricamız Türkiye'nin istikrarı yönünde oy kullansınlar ki Türkiye 5 yıl kazansın. Güçlü bir Türkiye için herkes sandığa gitsin. Cumhurbaşkanımız sandıktan ne kadar güçlü çıkarsa, uluslararası ilişkilerde de o kadar güçlü bir yetkiye sahip oluruz."