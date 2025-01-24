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Politika

AK Partili Ala'dan muhalefete 'kırmızı kart' tepkisi: Onların ne hazırlığı, ne vizyonu var

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'Biz kendimizle ve dünyayla yarışıyoruz, muhalefetle yarışmıyoruz. Onların bizimle yarışacak ne vizyonu, ne hazırlığı ne projesi, ne de planı var. Onlar ceplerine atıyorlar kırmızı kart çıkıyor çünkü millet 1950'den çok partili hayata geçtiğimizden beri bunlara kırmızı kart gösterdi durdu.' dedi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 17:23 - Güncelleme:
AK Partili Ala'dan muhalefete 'kırmızı kart' tepkisi: Onların ne hazırlığı, ne vizyonu var
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Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Ala, bugüne kadar partide görev yapanlara teşekkür etti.

Ala, AK Parti'nin sadece bir parti olmadığını, bir anlayış, duruş ve başarının adı olduğunu aktararak, bu başarının liderinin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Devlet ve millet arasına köprü kurduklarını bunu da AK Parti'den başka kimsenin yapamayacağının altını çizen Ala, gençlerin ve Türkiye'nin geleceğini inşası için çalışacaklarını belirtti.

Ala, bu nedenle terörsüz bir Türkiye için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "İnşallah bunu da başaracağız. Bütün gençler 85 milyon bu ülkenin kalkınması, gelişmesi için çalışacak. Bu ülkeyi dünyanın en demokrasisi en gelişmiş ekonomisi en kalkınmış, sosyal refahı artmış, 10 devleti arasında sokacağız. Bunu birlikte başaracağız." diye konuştu.

Türkiye'nin daha fazla çalışmaya ihtiyacının bulunduğuna dikkati çeken Ala, şöyle devam etti:

"Biz kendimizle ve dünyayla yarışıyoruz, muhalefetle yarışmıyoruz. Onların bizimle yarışacak ne vizyonu, ne hazırlığı ne projesi, ne de planı var. Onlar ceplerine atıyorlar, kırmızı kart çıkıyor çünkü millet 1950'den, çok partili hayata geçtiğimizden beri bunlara kırmızı kart gösterdi durdu. Her seçimde kırmızı kart aldılar. Bütün cepleri kırmızı kart dolu. Hangi ceplerine ellerini atsalar kırmızı kart çıkıyor."

- MALATYA BİZİ BAĞRINA BASMIŞ BİR ŞEHİRDİR"

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kongreyi matem havasında yaptıklarını dile getiren Kandemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne zaman Malatyalı hemşerimizin huzuruna çıksak bizi bağrına bastı. Malatya, acıları yüreğinde yoğurmuş ama o acılardan yeni bir direnişin bir ders çıkarışın sabır ve hamd etmenin güzel bir örneğidir. Depremin hemen sonrası Cumhurbaşkanımız ile buraya gelmiştik. O zaman görmüştüm Malatyalı hemşerilerimiz ne kadar asil bir millet olduğunu. Böyle bir şehirde siyaset yapmanın, AK Parti teşkilatlarında bulunmanın omuzlarımıza nasıl bir sorumluluk yüklediğini biliyoruz. Yerel seçimlerde buraya geldiğimizde başta kadın ve gençlik kollarımız olmak üzere tüm kardeşlerimizin acı ve sıkıntılarını bir kenara bırakıp hemşehrileri için yola düşme fedakarlığını gösterdiğini biliyorum. Onun için sizlere teşekkür ediyoruz."

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