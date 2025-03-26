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Politika

AK Partili Ala'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Bu bir sabotaj girişimidir

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'Özgür Özel'in, Türk ekonomisinin can damarı olan, binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan, vergisiyle devletimizin kalkınmasına katkı sunan yerli işletmelere karşı başlattığı husumet kampanyası ve Hazine ve Maliye Bakanımızı uluslararası platformlarda hedef alması, Türkiye'nin makroekonomik istikrar programına yönelik bir sabotaj girişimidir.' ifadelerini kullandı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
AK Partili Ala'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Bu bir sabotaj girişimidir
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Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir haftadır, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan yolsuzluklar ile ilgili adli süreçte, CHP yöneticilerinde siyasi akıl tutulmasına şahit olduklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "hukukun işleyişini engellemek amacıyla başlattığı sokakları terörize etme teşebbüsü ve devamındaki açıklamalarının Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik nizamına ve ekonomik istikrarına kasteden bir tertip halini aldığını" vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in, Türk ekonomisinin can damarı olan, binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan, vergisiyle devletimizin kalkınmasına katkı sunan yerli işletmelere karşı başlattığı husumet kampanyası ve Hazine ve Maliye Bakanımızı uluslararası platformlarda hedef alması, Türkiye'nin makroekonomik istikrar programına yönelik bir sabotaj girişimidir. Bu davranış, mali disiplin ve parasal sıkılaşma politikalarımızın olumlu sonuçlarını yok etmeye çalışan manipülatif bir ihanet siyasetidir. Üreticimizin, işçilerimizin, esnafımızın, sanayicimizin ekmeğiyle oynayanlarla, ekonomik istikrarımızı bozarak, uluslararası işbirlikleri ile gizli siyasi ajandalarını uygulamaya kalkanlarla tereddütsüz mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimiz, müsterih olsun ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli irademize ve ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bu girişimler karşısında dimdik ayaktayız."

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