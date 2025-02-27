AK Partili Alkayış'tan, '28 Şubat süreci detaylı olarak incelensin' çağrısı

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecinde başörtülü kadınların eğitim hakkından mahrum bırakıldığını anlattı.

"28 Şubat darbesi" döneminde antidemokratik uygulamalara tanıklık edildiğini vurgulayan Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, okuduğu şiir dolayısıyla tutuklandığını hatırlattı.

Milletin yaşananlara boyun eğmediğini belirten Alkayış, "Bin yıl sürecek." denilen 28 Şubat sürecinin, 10 yıl gibi bir sürede çöktüğünü söyledi.

Mustafa Alkayış, 28 Şubat sürecinde vatandaşların iradesine müdahale edenlerin aldıkları kararları savunamadığının altını çizerek, "28 Şubat sürecinin detaylı olarak incelenmesi gerekiyor. 12 Eylül ürünü olan mevcut Anayasanın yenilenmesi ev ödevi olarak önümüzde duruyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Şubat'ın antidemokratik tüm uygulamalarını kaldırdığını kaydeden Alkayış, sistemin her yönüyle vatandaşın denetimine açıldığını ifade etti.