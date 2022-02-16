AK Parti'li Aydemir'den hafızlık eğitimine yönelik habere tepki

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:17 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:18

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkçe isim kullanan ecnebi bir yayın organının, yayıncılık yerine aleni olarak muhalefet ettiğini" söyledi.

Bu medya organında, Diyanet'in hafızlık kursunun eleştirildiğini dile getiren Aydemir, "Seni ne ilgilendirir, sen kimsin?" diye sordu.

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinde bir çalışma yaptığını, bir vakıf aracılığıyla hafızlık eğitimine özel bir zemin oluşturduğunu ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Bu, vatandaşın talebi olduğu için yapılmış. Talep olmasa zaten bir müddet sonra kapanır gider. Derdiniz ne? Yıkmak. Biz ihya, siz imha politikası güdüyorsunuz. İmha ederken de sağınıza solunuza bakmıyorsunuz. Bunlar yerli midir, milli midir? Vatandan yana mıdır, değil midir? Hiç onlara da bakmıyorlar. Üzüldüğümüz, rahatsız olduğumuz bu. Bizi şurada söyleten bunlardır. Ama sonuna kadar söyleyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tür iftiralar, dedikodular, yayıncılık sahasında kes yapıştır, önünü arkasını kopar, ortaya ver, linç ettir anlayışı olsa da hakikatleri dile getireceğiz."