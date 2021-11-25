AK Parti'li Aydın'dan Avrupa'nın mülteci kadınlara yönelik tavrına tepki: Uluslararası anlaşmalar ne işe yarıyor?

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 11:58 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:58

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden tüm kadınları rahmetle andı, ailelerine sabır diledi.

Kadına yönelik şiddet gündem olduğunda, herkesin şiddetin karşısında yer aldığını anımsatan Aydın, "Bu elbette umut verici bir durum. Fakat küçük kızları eğitim haklarından mahrum eden, onları şiddetin tam ortasına, Kandil'e mahkum edenlerin bu konudaki ikiyüzlülüğü tahammül sınırlarımızı çoktan aştı." şeklinde konuştu.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü anımsatan Aydın,"Bu ikiyüzlülükle kadına şiddetin nasıl karşısında duruyorsunuz?" diye sordu.

Aydın, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelesini İstanbul Sözleşmesi üzerinden sorgulayan Avrupa'nın, söz konusu mülteci kadınlar olduğunda üç maymunu oynadığını dile getirdi.

Yunanistan'ın mülteci kadınları ve çocukları buz gibi sularda ölüme terk ettiğini belirten Aydın, "Belarus sınırında aynı şekilde mücadele veren mültecilerin hayat yolculukları, Avrupa'nın o kalın, o soğuk ve gayriinsani duvarlarına çarpmış çırpınıyor bir vaziyette. Tüm dünyaya seslenmek istiyorum, yüksek medeniyetiniz nerede, yaşama hakkı ve insanlık nerede? Mülteci kadınları görmeyen bir Avrupa'nın, yaptığı uluslararası anlaşmalar ne işe yarıyor?" değerlendirmesinde bulundu.