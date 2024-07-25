İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0766
  • EURO
    36,0428
  • ALTIN
    2513.1
  • BIST100
    10871.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'li Çalışkan: 2030 yılında 50 milyon köpeğin olması söz konusu
Politika

AK Parti'li Çalışkan: 2030 yılında 50 milyon köpeğin olması söz konusu

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Türkiye'de 4 milyon sahipsiz köpek olduğunu belirterek, 'Eğer önlem alınmazsa yapılan simülasyonda 2030 yılında 50 milyon köpeğin olması söz konusu' dedi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 19:17 - Güncelleme:
AK Parti'li Çalışkan: 2030 yılında 50 milyon köpeğin olması söz konusu
ABONE OL

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyon çalışmalarının tamamlandığını anımsattı.

2004'te çıkarılan kanunun değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Çalışkan, son 3 yılda 4 bin 269 sahipsiz köpek saldırısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

KÖPEK SALDIRILARI NEDENİYLE 2 BİN KAZA MEYDANA GELDİ

Bu süreçte 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 389 yaralı ve 6 bin 530 mağdurun olduğunu belirten Çalışkan, köpek saldırıları nedeniyle 2 bin 666 trafik kazasının meydana geldiğini ifade etti.

Kuduz riski ve çiftlik hayvanlarına karşı saldırıların da yasanın gerekliliğini zorunlu hale getirdiğini dile getiren Çalışkan, sahipsiz köpek popülasyonunun Türkiye'yi kuduz riski yüksek ülke kategorisine dahil ettiğini vurguladı.

"2030 YILINDA 50 MİLYON KÖPEĞİN OLMASI SÖZ KONUSU"

Türkiye'de 4 milyon sahipsiz köpek olduğunu hatırlatan Çalışkan, "Eğer önlem alınmazsa yapılan simülasyonda 2030 yılında 50 milyon köpeğin olması söz konusu. Halihazırda ülkemizde 322 hayvan barınağı var. Bu barınaklarda 105 bin köpek kapasitemiz var." diye konuştu.

Sahipsiz hayvanlarını kısırlaştırmanın uzun dönemde popülasyon üzerinde etkisinin olmadığını söyleyen Çalışkan, bilimsel verilere göre, sürü halinde gezen hayvanların kısırlaştırılmasının saldırganlığı artırdığını aktardı.

Türkiye'de uygulanan "yakala, kısırlaştır, sal" tekniğinin işe yaramadığını belirten Çalışkan, sahipsiz hayvanlarla ilgili dünyada uygulanan örneklere değindi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.