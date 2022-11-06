İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2022 Pazar / 12 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'li Çelebi'den Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun!
Politika

AK Parti'li Çelebi'den Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun!

Tele 1, İHA ve SİHA'ları 'Bir algı hikayesi' diyerek hedef aldı. Bu açıklamalara AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, tepki göstererek, 'Yerli ve milli İHA-SİHA'lar terörist avladıkça, savaşın seyrine etki edince ses nerelerden geliyor. Yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı.

6 Kasım 2022 Pazar 18:54 - Güncelleme:
AK Parti'li Çelebi'den Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun!
ABONE OL

Tele 1'de yayınlanan 'Forum Haftasonu' isimli programda yerli ve milli SİHA'lar ağır ifadelerle hedef alındı.

İHA ve SİHA'lar için atılan manşetlerin algı operasyonu olduğunu öne süren sunucu Namık Koçak, dünyanın yakından takip ettiği İHA ve SİHA'lar için atılan başlıkları 'eziklik' olarak tanımladı.

İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den tepki geldi.

'YAZIKLAR OLSUN!'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi şu ifadeleri kullandı:

"Kanal :TELE1

Başlık: Bir algı hikayesi İHA-SİHA

Yerli ve milli İHA-SİHA'lar terörist avladıkça, savaşın seyrine etki edince ses nerelerden geliyor.

Yazıklar olsun!"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.