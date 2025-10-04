İSTANBUL 21°C / 14°C
Politika

AK Partili Çelik: Soykırım şebekesi insanlık divanında mahkum edildi

AK parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sumud Filosu, insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir.' açıklamasında bulundu.

4 Ekim 2025 Cumartesi 17:49
AK Partili Çelik: Soykırım şebekesi insanlık divanında mahkum edildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sumud Filosu'nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoş geldiniz. Sumud yolcuları 'Gazze insanlığın evidir.' mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır. Sumud Filosu, insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir."

