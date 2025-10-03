İSTANBUL 25°C / 16°C
3 Ekim 2025 Cuma
  • Bu fotoğraf karesi CHP'yi rahatsız etti! AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet hayatımız için kıymetlidir
Politika

Bu fotoğraf karesi CHP'yi rahatsız etti! AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet hayatımız için kıymetlidir

AK Partili Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin TBMM'deki yasama yılı açılış toplantısına katılmamasına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir.' ifadelerini kullandı.

3 Ekim 2025 Cuma 14:26
Bu fotoğraf karesi CHP'yi rahatsız etti! AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet hayatımız için kıymetlidir
AK Partili Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin TBMM'deki yasama yılı açılış toplantısına katılmamasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak Yüce Meclis'in açıldığı gün saygıdeğer siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birlikteliktir.

Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan Yüce Meclis milletimizin yüksek iradesini temsil etmektedir. Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis'teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur.

Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis'in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır.

Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis'i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar "demokrasinin varlığına" ve "siyasetin mantığına" aykırı yaklaşımlardır.

Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur. Siyaset yapma iddiasındaki her yapının "evi" Meclis'tir. Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir.

Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir.

Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir.

