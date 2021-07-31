İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2021 Cumartesi / 21 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4396
  • EURO
    10,0747
  • ALTIN
    492.239
  • BIST100
    1392.91
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'li Çelik'ten Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama
Politika

AK Parti'li Çelik'ten Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, 'Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif açıklamalar yapanlar, katliam siyasetinin temsilcileridir.' ifadesini kullandı.

AA31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:22 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:22
ABONE OL

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesinin herkesin yüreğini yaktığını belirtti.

"Bu canice eylemi lanetliyoruz, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Çelik, bir husumetten kaynaklı gerçekleştirilen canice olayın faillerinin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi.

"Canice gerçekleştirilen bu olayı etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif açıklamalar yapanlar, katliam siyasetinin temsilcileridir." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"İnsanların acılarını suistimal edip, Türkiye'nin kardeşliğini hedef alanlar, nefret siyaseti üretiyorlar. Bu canice olayın bir husumetten kaynaklandığı bilinmesine rağmen etnik bir çatışma gibi sunulması Türkiye'deki kardeşliğe dönük bir nefret siyasetidir. Katliam ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar, hedeflerine asla ulaşamazlar, buna kimsenin gücü yetmez. Bu topraklar üzerindeki kardeşlik, sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon üretenlerin hesapları hep boşa çıkacaktır. Husumetten kaynaklanan bu canice olayı bir etnik çatışma gibi sunanlar, ırkçı nefret siyaseti üretmeye çalışıyorlar. Irkçı nefret siyaseti üretmeye çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluk ve canice bir siyasi propagandadır. Kaybettiğimiz canlara rahmet diliyoruz. Acı hepimizin acısıdır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.