AK Parti'li Çelik'ten Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama

AA 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:22 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:22

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesinin herkesin yüreğini yaktığını belirtti.

"Bu canice eylemi lanetliyoruz, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Çelik, bir husumetten kaynaklı gerçekleştirilen canice olayın faillerinin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi.

"Canice gerçekleştirilen bu olayı etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif açıklamalar yapanlar, katliam siyasetinin temsilcileridir." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"İnsanların acılarını suistimal edip, Türkiye'nin kardeşliğini hedef alanlar, nefret siyaseti üretiyorlar. Bu canice olayın bir husumetten kaynaklandığı bilinmesine rağmen etnik bir çatışma gibi sunulması Türkiye'deki kardeşliğe dönük bir nefret siyasetidir. Katliam ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar, hedeflerine asla ulaşamazlar, buna kimsenin gücü yetmez. Bu topraklar üzerindeki kardeşlik, sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon üretenlerin hesapları hep boşa çıkacaktır. Husumetten kaynaklanan bu canice olayı bir etnik çatışma gibi sunanlar, ırkçı nefret siyaseti üretmeye çalışıyorlar. Irkçı nefret siyaseti üretmeye çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluk ve canice bir siyasi propagandadır. Kaybettiğimiz canlara rahmet diliyoruz. Acı hepimizin acısıdır."



