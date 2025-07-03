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Politika

AK Partili Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 11:21 - Güncelleme:
AK Partili Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir." açıklamasında bulundu.

Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik açıklamalara tepki gösteren AK Partili Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Bu yaklaşımın çok daha büyük istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır. Bu saldırganlığın tüm dünya tarafından reddedilmesi gerekir.

Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir.

Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir.

Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz.

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