İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Partili Çelik'ten Özdemir Bayraktar'ı anma mesajı
Politika

AK Partili Çelik'ten Özdemir Bayraktar'ı anma mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımda milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 4. yılında andı.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 17:02 - Güncelleme:
AK Partili Çelik'ten Özdemir Bayraktar'ı anma mesajı
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının 4. yılında andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tam bağımsızlık idealimiz için öncü isimler birçok alanda karanlığa karşı cesaretle mücadele ettiler. Ülkemizin üzerine çöken vesayetle mücadele ederek, bedeller ödeyerek Milli Teknoloji Hamlesi için en ön safta mücadele eden merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.