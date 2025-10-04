İSTANBUL 21°C / 15°C
  AK Partili Çelik'ten soykırımcı İsrail'e çağrı... ''Saldırılar hemen durdurulmalı''
Politika

AK Partili Çelik'ten soykırımcı İsrail'e çağrı... ''Saldırılar hemen durdurulmalı''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Başkan Trump'ın açıkladığı plana Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir. Hamas'ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail'in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır.' açıklamasında bulundu.

4 Ekim 2025 Cumartesi 11:16
AK Partili Çelik'ten soykırımcı İsrail'e çağrı... ''Saldırılar hemen durdurulmalı''
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Başkan Trump'ın açıkladığı plana Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir.

Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin'in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir.

Başkan Trump'ın ortaya çıkan bu durumu "barış" için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir.

Hamas'ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail'in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanınımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır.

Popüler Haberler
