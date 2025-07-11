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Politika

AK Partili Çelik'ten ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: Kritik bir eşik geçildi

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ve bir grup teröristin silahlarını imha etmesi üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin “terörsüz bölge” hedefine ulaşmasını sağlayacaktır.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ11 Temmuz 2025 Cuma 12:48 - Güncelleme:
AK Partili Çelik'ten ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: Kritik bir eşik geçildi
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Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik bir eşiğin geçildiğini vurguladı.

AK Partili Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda PKK'nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti.

Sn Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Sn Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin "terörsüz bölge" hedefine ulaşmasını sağlayacaktır.

DEM Parti'nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis'in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda "terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkesi her şart altında korunmuştur.

Gelinen aşamada "terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır.

Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir.

Terörü "vekâlet savaşları"nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade "terörsüz Türkiye" iradesi ve bunun "terörsüz bölge" anlayışına ilham kaynağı olmasıdır.

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