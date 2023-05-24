Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamasının ardından AK Parti kurmaylarından arka arkaya eleştiriler geldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in TRT Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun ne kadar tutarsız bir siyasi hamlesi olduğunu gösteriyor. Bir uçtan diğerine savruluyor. Kılıçdaroğlu aslında fiilen adaylıktan çekildi. Adayın siyasi tutarlı ilkeleri olması lazım. Kılıçdaroğlu başka bir çizgiye de savrulabilir. Kılıçdaroğlu konkordato ilan etmiştir. Sahte bir milliyetçilik, muahfazakarlık üretmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti.

Bunlar bir deklarasyon yapmışlardı, şimdi bu şekilde bir ittifaka imza atıyor. Masadakilerin görüşleriyle zıt şeyler. Kılıçdaroğlu gelirse milli güvenlik sorunu ortaya çıkar diyordu. Şimdi kendisi de çıktı Kılıçdaroğlu destekledi. HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor, netleşmesi gerekiyor. Neredeyse Avrupa'daki aşırı sağcılarla eşit çizgide açıklama yapıyor. Bu kadar savrulmayı kimseyi beklemiyordu.

Tezkerede HDP ve CHP karşı çıktı. 14 Mayıs'tan sonra hudut namustur diye afiş asıyorsunuz, şimdi mi geldi aklınıza. Yalan siyasetine savrulan bir bakış. Demek ki herkes koltuk hesabı üzerinden Türkiye'nin hak ve menfaatlerini öne çıkarıyor.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önüne cumhurbaşkanı adayı olarak nitelik koyamıyor. Siyasi iflas açıklamasıdır.

ÖZHASEKİ: BUNLARIN MİLLİYETÇİLİKLERİ KIRMIZI PLAKA KADAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Ümit Özdağ'a daha önceki konuşmasını hatırlatarak tepki gösterdi.

Özhaseki, "Seçimden önce "Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ülke bölünür, iç savaş çıkar" diyen Ümit Özdağ, birkaç Bakanlık'ta anlaşınca ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı almış. Bunların milliyetçilikleri kırmızı plaka kadar, koltukları kadar. Aziz milletimiz bu sahte milliyetçilere gereken cevabı sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN 'ERDOĞAN' DEDİ

Sinan beyin oy aldığı vatandaşlar terörle mücadele ve Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü konusunda hassaslar. Oy aldığınız kitlenin sosyolojisine uygun siyaset yaparsınız. Sinan beyin cumhurbaşkanımızla görüşmesinden terörle mücadeleden taviz verilmeyecek. Kılıçdaroğlu 10 milyon daha mülteci daha gelecek diyor, böyle bir şey söz konusu değil.

"BUNLARIN MİLLİYETÇİLİKLERİ KIRMIZI PLAKA KADAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Ümit Özdağ'a daha önceki konuşmasını alıntılıyarak tepki gösterdi.

Özhaseki, "Seçimden önce "Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ülke bölünür, iç savaş çıkar" diyen Ümit Özdağ, birkaç Bakanlık'ta anlaşınca ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı almış. Bunların milliyetçilikleri kırmızı plaka kadar, koltukları kadar. Aziz milletimiz bu sahte milliyetçilere gereken cevabı sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: SEÇİLİRSE İÇ SAVAŞ ÇIKAR

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıkladı. Ümit Özdağ'ın daha önce "Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" sözleri gündem oldu.

Özdağ'ın 1 yıl önceki konuşması şu şekilde:

Kılıçdaroğlu eğer kazanırsa HDP desteğiyle kazanır. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar ve belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteğiyle geldiği ve devam ettiği için bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde karışıklık çıkar ve bu belediyeler birleşir. Çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. İç savaş çıkar.