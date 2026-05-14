AK Partili Yazıcı'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Bu illeti söküp atacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Milletin anayasa yapma hakkını kullanmasını önemseyip dikkate aldığınızda daha etkin, daha dinamik bir anayasa yapmak zaruri hale gelmiştir. Bunun çalışmasını yapıyoruz." dedi.



AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Başkent Millet Bahçesi Altın Mekan'da düzenlenen "Hukuk ve Siyaset Buluşmaları", İl Başkan Yardımcısı Emirhan Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Yazıcı, programda öğrencilik yıllarını, siyasete girme sürecini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dava arkadaşlığını ve AK Parti'nin kuruluş yıllarında yaşadıkları zorlu süreçleri nasıl aştıklarını anlattı.

Türkiye'nin her 10 yılda bir darbelere maruz kaldığına işaret eden Yazıcı, son olarak 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin bertaraf edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yürüyüşlerini sürdürdüklerini vurgulayan Yazıcı, "Amacımız Türkiye Yüzyılı'nda icraatlarımızla, refah seviyesi daha da yükselmiş, Terörsüz Türkiye'yi istediğimiz hedefe taşımak suretiyle, birlik ve bütünlüğümüzü tahkim etmek. En büyük zenginliğimizin kardeşliğimiz olduğu noktasından hareketle, ülkemizi güçlü, dinamik hem bölgemize hem dünyaya güven sağlayan bir konuma eriştirmektir." ifadelerini kullandı.

Konuşması sonrasında katılımcılar Yazıcı'ya sorularını yöneltti.

Yeni Anayasa çalışmalarında gelinen son durumun sorulması üzerine Yazıcı, anayasa yapma hakkının millete ait olduğuna ancak 1961 ve 1982 anayasalarının millet eliyle değil darbeci vesayet altında yapıldığına işaret etti.

1982 Anayasası'nda çok kez değişiklik yapıldığını, halen birbiriyle uyumlu olmayan maddeler ve bir anayasada olmaması gereken bazı alanların bulunduğunu belirten Yazıcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milletin anayasa yapma hakkını kullanmasını önemseyip dikkate aldığınızda daha etkin, daha dinamik bir anayasa yapmak zaruri hale gelmiştir. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın görevlendirdiği bir komisyon var. Ben de o komisyondayım. Bir toplantı daha yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bilgilendireceğiz, yapılan çalışmaları arz edeceğiz. Ondan sonra da yol haritamızı belirleyip, yürüyüşümüzü ona göre sürdüreceğiz. Yasalardan ziyade uygulamalar önemlidir. Uygulamalar yasaların anlamlı hale gelmesini sağlar. Türkiye'nin artık bu çağda, bu zamanda yeni bir anayasa yapıp yürüyüşünü öyle devam ettirmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumun sorulması üzerine Hayati Yazıcı, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini anımsattı.

Terörsüz Türkiye sürecinin yeni başlamadığını, 2012-2014 yıllarında Çözüm Süreci Projesi ismi altında terörün sona ermesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yazıcı, Bugün gelinen noktada başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yazıcı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz şehitlerimizin aziz ruhunu ve gazilerimizi incitecek hiçbir faaliyetin aktörü asla olmayız. Terör sorununu Türkiye'nin gündeminden, bölgenin gündeminden çıkarmak konusunda da kararlıyız. Böyle bir şeyi gerçekleştirmemiz halinde Türkiye çok daha güçlü hale gelecek. En büyük zenginliğimiz, en büyük hazinemiz bizim kardeşliğimizdir. Bu, parayla ölçülebilecek bir değer değildir. Milletimizin yüzüne baktığımız zaman yüzümüz kızaracak bir iş asla yapmayız. Cumhurbaşkanı'mız da asla yapmaz, çok hassas bu konuda. Ama bu illeti Türkiye'nin gündeminden çıkarıp atmak hepimizin hedefi olmalı diye düşünüyorum."

"MUHALEFETTE SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETECEK HAZIRLIKTA BİR PARTİ YOK"

Yazıcı, muhalefete ilişkin bir soruyu da şu sözlerle yanıtladı:

"Demokrasinin güçlü olabilmesi için muhalefette iktidara hazırlık yapan, projesiyle, ülke sorunlarına hakimiyetiyle, onlara çözüm üretecek formülasyonlarıyla hazırlıklı konumda gözüken en az bir partinin var olması çok kıymetlidir. Maalesef yok. Siyasette en büyük eksiklik, muhalefette iktidara hazırlık yapmış, sorunlara çözüm üretecek hazırlıkta bir parti yok diye düşünüyorum. CHP'ye böyle bakıyorum. Durumu, ülke adına üzüntü verici."