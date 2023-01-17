AK Partili Dağ: 2023'te yapılacak hiçbir seçim erken değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında seçim tarihinden siyasetteki 'ortak yetki' ve İHA-SİHA polemiğine kadar olan konu başlıklarına dair açıklamalarda bulundu.

2023 seçimlerinin öne alınmasıyla ilgili tartışma sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Mayıs'ta bu işi bitirelim' açıklaması geldi.

'Seçim 14 Mayıs'ta' olacak iddiaları da dolaşırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ konuya ilişkin açıklama geldi.

'Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi sebeplerle Haziran ayında seçimlerin yapılması konusunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz' dedi ve 2023 yılında yapılacak hiçbir seçime 'Erken seçim' denilemeyeceğini söyledi.

Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir seçim tarihi konusunda karar alabileceğini de sözlerine ekleyerek '360 millletvekilinin oyu gerekiyor' dedi.

SİYASETTE İHA-SİHA POLEMİĞİ

DEVA Partisi Genel Başkanı'nın SİHA üreticisi Baykar'a yönelik açıklamaları tartışılıyor. Bu şirketin özel olarak desteklendiği ve dokunulmaz hale getirildiği iddialarına yönelik de konuşan Dağ, Ali Babacan'a sert tepki gösterdi.

Dağ, 'Burada bir siyasi duruş söz konusu değil' dedi.

'ORTAK YETKİ' TARTIŞMASI

Siyasette ortak yetki tartışması yaşanıyor. Bir araya gelen 6 genel başkan Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte kritik kararlarda söz sahibi olacaklar. Bu muhalefete göre yetki ve sorumluluk paylaşımı, iktidara göre ise yeni bir vesayet.

Dağ, 'Bu demokrasinin geldiği noktaya ters bir durum. Kendi içlerinde de bu konuda çelişki var. Anadolu'da bir tabir vardır, çift kazık yere batmaz. Altı kazık hiç batmaz.' değerlendirmesi yaptı.