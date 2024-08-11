AK Partili Dağ: Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz

Eskişehir Orman Fidanlığı'nda partisince düzenlenen Teşkilat Pikniği'ne katılarak burada gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Dağ, 23 sene önce millete hizmet için kurulan AK Parti'nin, bu davaya inanan teşkilatın her bir neferinin alın teriyle, azmiyle ve inancıyla büyüdüğünü söyledi.

Partilerinin, 22 yıldır milletin iktidar emanetini büyük sorumluluk bilinciyle taşıdığını ve çizgisinin, duruşunun ve mücadelesinin yol arkadaşlarının omuzlarında yükseldiğini kaydeden Dağ, "Bu yüzden AK Parti, millet ve vatan uğruna, fedakarlığın, özverinin simgesidir. AK Parti geleceğin partisidir. AK Parti sadece Türkiye'deki değil dünyadaki mazlumların da umutlarının yeşerdiği partidir. Siyasetin çok daha üstünde dava ruhuyla yoğrulmuş vatan evlatlarının partisidir. Her zerresiyle yerlidir, her duygusuyla millidir." diye konuştu.

- "BAZILARI GİBİ ORTALIK YANGIN YERİYKEN TATİL YAPMIYORUZ"



Dağ, AK Parti teşkilatları olarak el birliğiyle ördükleri bu başarı taşlarının çıkarcı çevrelere peşkeş çekilmesine asla izin vermemeleri gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler ailemize, çoluk çocuğumuza, kendimize harcayacağımız zamanın büyük bir bölümünü milletimize hizmet yolunda harcıyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunu da siyasetin gerektirdiği bir ciddiyet olarak yapıyoruz. Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz. Bir hafta Roma'ya, bir hafta Paris'e, bir hafta da Almanya'ya gidip Avrupa Şampiyonası maçlarında vakit geçirip günümüzü gün etmiyoruz. Biz siyasetin ciddi bir iş olduğunu onlar gibi laçkalaşmış ve kokuşmuş ilişkiler içinde olmayacağını gayet iyi biliyoruz."

31 Mart yerel seçimleri sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde kentin 25 yıllık CHP yönetiminin yükünü 5 yıllık palyatif çözümlerle çözemeyeceklerini anlattığını dile getiren Dağ, şunları kaydetti:



"Artık günü kurtaracak işlerle İzmir'de günü geçirmemiz mümkün değildir. Nebi Bey de aynısı Eskişehir için yaptı. Bugün gelinen noktada tabi ki milletimizin 31 Mart'taki tercihini başımızın üstüne koyuyoruz. Eğer Nebi Bey de ben de Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış olsaydık şu 4,5 aylık dönem içinde bırakın bir hafta Roma'da, bir hafta Paris'te, bir hafta Almanya'da vakit geçirmeyi Eskişehir ve İzmir dışında bir gün vakit geçiremezdik, geçirmezdik. Bu aklımızın ucundan bile geçmezdi. Çocuklarla hasbelkader şöyle 'bir gün dışarı çıkalım' desek aklımız fikrimiz her şeyimiz şehirlerimizde olurdu. Beyefendiler bir haftadır cümbür cemaat genel başkanlarından, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarına kadar Paris'te vakit geçiriyor. "



Dağ, İstanbul ve Ankara'nın 5 yıldır, Eskişehir ve İzmir'in ise 25 yıldır muhalefetin belediyeleriyle yönetildiğini ifade ederek, "Anlaşılan akıllarına Eskişehir'le İzmir'i davet etmek gelmemiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu sordular. Dedi ki 'kıskanmadım değil ama çok da işim var. Vakit bulmam da mümkün değil.' Kardeşim, giden belediye başkanlarının tüm ilçe belediye başkanlarıyla orada after parti yapan belediye başkanlarının, bu seçim sonucunda milletin tercihinden dolayı aldıkları sorumlulukları, işleri yok mu? Aslında baktığınızda hangi taraftan bakarsanız bakın gerçekten elle tutulur bir yanı ve durumu yok. Siyaset ciddi bir iş. Bir karar verilmişse ve bir tercihte bulunmuşsa bir göreve gelmişseniz o görevin hakkını sonuna kadar yerine getirmek zorundasınız. Biz böyle gördük. Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle öğrendik." dedi.



Milletin kendilerinden isteğini böyle gördüklerini ve bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceklerini belirten Dağ, "Biz sadece ve sadece AK Parti siyasetini, AK Parti'deki hizmet anlayışını değil siyasetin önemini, kıymetini de bugüne kadar ciddi bir seviyede tuttuk. Bundan sonrada o seviyede tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "ÇOK GÜÇLÜ, DİRAYETLİ, CESARETLİ VE VİZYONER BİR LİDERE SAHİBİZ"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise AK Parti iktidarının, Türkiye Cumhuriyeti ve hatta dünya tarihinde biricik bir iktidar olduğunu kaydetti.

Aynı tarihi başarıları yaşatacak bir motivasyonla çalışarak AK Parti'nin ilerleyen dönemlerini de inşa etmeleri gerektiğine dair bir sorumluluk bilinci içerisinde olduklarını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Hakikaten dünya siyasetine genel olarak baktığınızda, dünya siyasetinin son derece karmaşık bir dönemden geçtiğini, temel istikrarsızlıkların tüm dünya ülkelerini ağır şekilde etkilediğini hepimiz görüyoruz. Böylesi dönemlere hazırlıklı girmek, böylesi dönemlerde bir, beraber ve güçlü Türkiye olmak için AK Parti teşkilatları olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çok güçlü, dirayetli, cesaretli ve vizyoner bir lidere sahibiz. Onun koyduğu prensipler çerçevesinde hiçbir karamsar tablodan etkilenmeden AK Parti'nin siyasetini, hem ülkemizde inşa etmeye devam edeceğiz hem de dünyadaki istikrarsızlıklarda dahi bir güvenli sahil olabilen veya mazlumların sesi, savunucusu ve sembolü olabilen güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye hep beraber devam edeceğiz."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de AK Parti'nin milletin umutlarını, inançlarını ve değerlerini omuzlarında taşıyan bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak, "Kutsal bir yolculuk içindeyiz. Bu davamız, adaletin ve hakkın davasıdır. Cumhurbaşkanımızın da sıkça ifade ettiği gibi bizim davamız, ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu ve geleceğini koruma davasıdır. Bu kutlu yolda durmak, dinlenmek yok. Daha çok çalışmalı, daha büyük hedefler ortaya koymalıyız." ifadesini kullandı.

- "SAHİPSİZ KÖPEKLERİN SAHİBİ BUNDAN SONRA BELEDİYELER OLACAK"



Sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Dönmez, bazı kesimlerce sahipsiz hayvanların tamamının toplanarak itlaf edileceği algısı yaratılmak istendiğini aktararak, şöyle konuştu:



"Kanunu açıp okusunlar. Kanunun hiçbir yerinde sebepsiz ve gerekçesiz bir itlaf söz konusu değil. Aslında eski kanunla yeni kanun arasındaki en temel fark, sahipsiz hiçbir köpeği sokakta bırakmayacağız. Başka bir ifadeyle, sahipsiz köpeklerin sahibi bundan sonra belediyeler olacak."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise AK Parti hareketinin bugünlere kolay gelmediğini, bu yolda çeşitli bedeller ödendiğini belirtti.

Dil, din, ırk, renk ve cinsiyet gözetmeksizin yardım isteyen herkese ellerini uzattıklarını vurgulayan Gürcan, "Milletimize sırtımızı dönmedik, tevazuyu ve samimiyeti elden bırakmadık. Devletin kaynaklarını şahsi menfaatlerimiz için değil milletimizin refahı için kullandık. Ecdadımıza ve onların bıraktığı mirasa sahip çıktık." dedi.

Gürcan, AK Parti'nin kurulduktan yaklaşık bir yıl sonra iktidara geldiğini, ilk iş olarak güven ve istikrar ortamı tesis ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin dört bir yanında adeta bir hizmet seferberliği başlattıklarını kaydeden Gürcan, şunları bildirdi:

"Ülke, açık hava şantiyesine dönmüştür. Bir bir hizmete açılan havalimanları, köprüler, demir yolu ağları, bölünmüş yollar, hastaneler, spor tesisleri ve kültür sanat kompleksleri ile tüm ülkenin çehresi değişmiştir. Yönetimde ve ekonomide elde edilen başarıyı, temel hak ve hürriyetlerin tesisi ve demokrasinin tahkim edilmesi izlemiştir."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da iktidarları döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin adeta küllerinden yeniden doğduğuna değindi.

AK Parti'nin gerçek bir halk hareketi olduğunun altını çizen Hatipoğlu, "Genç kardeşlerimiz hatırlamaz. Bizler, eski Türkiye'yi çok iyi hatırlıyoruz. Büyük mücadeleler ile ne zorluklar aşıldı da bugünlere gelebildik. Mücadelemiz halen de sürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Hatipoğlu, dünyada yaşanan ekonomik kriz ile siyasi istikrarsızlıklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesini asla bırakmadığını sözlerine ekledi.

- "25 YILDA 24 DAİREYİ DAHİ TESLİM EDEMEDİLER"



AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin kente yaklaşık 15 bin konut kazandıran Toplu Konut İdaresi Başkanlığını (TOKİ) eleştirdiklerini, buna karşın 25 yılda 24 daireyi dahi teslim edemediklerini anlattı.

Eskişehir için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yanda 20 yıldan bu yana şehri için dertlenen, kamu binalarından hastanesine kadar hemen hemen her konuda kenti imar ve inşa eden bizler, diğer yanda bülten ve ikram belediyeciliği ile gerçek gündemi uzaklaştırmaya çalışanlar... Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri borç batağı içindeyken son 15 yılda elle tutulur projeleri var mı?"

AK Parti Kurucular Kurulu üyesi ve eski Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın da katılımcılara hitap ettiği programda, konuşmaların ardından Albayrak, Dağ'a tablo hediye etti, partinin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.

6 bin kişinin katıldığı programda, AK Partili bazı ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer yer aldı.