AK Parti'li Dağ: Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz

AA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:44 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:45

Dağ, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi." ifadesini kullanan Hamza Dağ, 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayallerinin hala çok diri olduğunu belirtti.

Dağ, şunları kaydetti:

"Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hala akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz.

19 yıldır yapılan her seçimde milletimiz tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullanmıştır. Biz devlet yönetmeyi de millete hizmet etmeyi de hepinizden iyi biliriz. Pandeminin zor şartlarından istifade ederek yaptığınız çamur siyasetini ise milletimiz gayet iyi görüyor. Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde zafer yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır."