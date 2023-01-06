AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Hamza Dağ, Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, Genel Başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olacak." şeklinde açıklamasına tepki göstererek, "Belli ki 6'lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. %50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor" dedi.

"SİVİL DARBE HAZIRLIĞININ İTİRAFIDIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir "Sivil darbe hazırlığının" itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nı etkisiz kılması bir darbedir" ifadelerini kullandı.