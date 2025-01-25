Dağ, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirilen AK Parti İzmir Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde, siyasi partiler için teşkilatın çok önemli olduğunu söyledi.

Kadın ve gençlik kollarının da teşkilatın önemli parçaları olduğunun altını çizen Dağ, "Kocaman çınar ağacı olan AK Parti, köklerini tarihin en derin noktalarına götürmüştür. AK Parti'ye baktığınızda sadece İzmir ve ilçelerinde değil ülke genelinde teşkilatını görürsünüz. Bizim dışımızdaki siyasi partilerin hepsinde sadece bir bölgede teşkilatları var. Diğer bölgelerde sadece tabelaları var." ifadelerini kullandı.

Dağ, AK Parti'nin her zaman Türkiye'ye katkı sağladığını ve sağlamaya da devam edeceğini vurguladı.

Birilerinin, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili hesap sorulmasından rahatsızlık duyduğunu savunan Dağ, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı gelmiş İzmir'de, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen bir soruşturmadan rahatsızlıklarını dile getirip 'sürecin takipçisiyiz' demiş. O gün vandallık yapanlar, yakıp yıkanlar bunun yanına kar kalacağını mı zannetti? Hukuk, vakti geldiğinde onlardan hesabını soracak. O günleri gayet iyi hatırlıyoruz. Organize edenler bugün delililer ortaya çıktıkça nasıl yargılanıyorsa, her zaman için yargılanmakla karşı karşıya kalacak. Bu ülkeye milyar dolarlarca zarar verdiniz. Deliller ortaya çıktıkça hukuk önünde hesap sorulmaya devam edilecektir."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise teşkilatlarında ve kendi anlayışlarında kadının ön planda olduğunu belirtti.

AK Parti döneminde kadınların her alanda etkinliğini giderek arttırdığına işaret eden Keşir, "Türkiye'nin kadınları eski kadınlar değil. Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetle mücadele de eskisi gibi değil. Türk kadını 23 yıllık kazanımlarının farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer katıldı.

Kongrede, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanlığı'na Emel Dalkıran yeniden seçildi.