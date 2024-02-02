AK Partili Dağ'dan spor kulüplerine ziyaret

Kulübün Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yöneticileriyle bir araya gelen Dağ, Altay kulübünün son dönemde yaşadıkları zorlukları yakından takip ettiklerini, bugüne kadar destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

En büyük arzularının öncelikle Altay'ın Süper Lig'de bulunması olduğunu dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir sonuna kadar birden fazla takımı Süper Lig'de hak ediyor. Bu anlamda hep birlikte bir mücadele içinde olmamız gerekiyor. Şehrimizde sporu inşallah daha yaygın bir hale getireceğiz. Bunu dertleneceğiz. Bu dertlenmekteki amacımız şehrimizde tabii ki iyi sporcuların yetişip iyi takımların çıkıp başarıdan başarıya koşması ama onun dışında 10 yaşından itibaren evlatlarımızın kötü alışkanlar sarmalına girmesini önlemek. Burada profesyonel spor kulüplerine görev düştüğü gibi amatör spor kulüplerine de görev düşüyor."

Altay'ın stat problemi yaşamadığını, kulüp tesislerindeki eksiklere destek olacaklarını belirten Hamza Dağ, 1 Nisan'dan sonra nasip olursa bu konudaki desteklerin yakinen görüleceğini, tesisleşme konusunda istişare halinde olacaklarını ifade etti.

Altay'dan sonra Göztepe Spor Kulübü'ne ziyarette bulunan Dağ, kulüp yöneticileriyle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Dağ, Gürsel Aksel Stadyumu'nu görünce çok duygulandığını belirterek, bu stadın İzmir'e kazanılmasında ciddi emeklerin ortaya konulduğunu ifade etti.

Seçilmesi halinde iz bırakacak işler yapmak istediklerini dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız. Burada özellikle spor alanında biz bu şehrin şehremini olarak spor kulüplerimizin tesisleşme, iyi sporcular yetiştirme ve sosyal sorumluluk projesi noktasında bile bakıp en ücra sokaklara kadar evlatlarımızı sporla iştigal edecek her faaliyetin arkasında olacağız. Kulüplerin her anlamda yanında olacağız. Bunun şehrimize çok gerekli olduğunu düşünüyoruz. Süper Lig'de futbolda takımımızın olmaması İzmirli siyasetçilerin hepsinin bir eksiğidir. Spor camiasının da bir eksikliğidir. Umarım önümüzdeki sezon önce Göztepe, Süper Lig'de olacaktır. 1 takım İzmir'e yakışmaz diyoruz. Türkiye'nin 3. büyük kentinden birden fazla takımımızın Süper Lig'de olması gerekir."

Eski Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadyumu'nun yapılmasında Dağ'ın çok desteği olduğunu ve stadı hep birlikte kazandıklarını söyledi.

İzmir'in acil olarak Süper Lig'de temsil edilmesi gerektiğini ifade eden Sepil, "Göztepe olarak buna talibiz. Çok istiyoruz, inşallah bu sene de iyi pozisyondayız. Göztepe ile ilgili projelerimizi kendisine aktardık. İzmir'de spor içinde her türlü desteği vereceğini söyledi." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Gürsel Aksel Stadyumu'yla bir hayali gerçekleştirdiklerini belirterek, "İddia ediyorum, bu stat Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en güzel stadı. Her maça girdiğimizde taraftarımızın coşkusunu hissediyoruz. Sayın başkanımızın büyük katkısı oldu. Bu stadı Çin Seddi gibi değerlendirenlere sandıkta çok güzel bu noktada cevabı verecektir." diye konuştu.





