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Politika

AK Partili Dönmez: Yer altı doğal gaz depolama kapasitemizi artıracağız

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, “Halihazırda 5,8 milyar metreküp olan yer altı doğal gaz depolama kapasitemizi, plan dönemi sonunda 13 milyar metreküpe çıkaracağız. Bununla birlikte Ülkemizin, enerjide üretici ve tüketici bölgeler arasında bulunan jeostratejik konumu etkin bir biçimde kullanılarak enerji ticaret merkezi olması için faaliyetlerimize hızla devam edeceğiz” dedi.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
AK Partili Dönmez: Yer altı doğal gaz depolama kapasitemizi artıracağız
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Dönmez, 12. Kalkınma Planı üzerinde AK Parti Grubu adına konuştu. Dönmez, 2053 karbon nötr ülke olma hedefi doğrultusunda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına ve teknolojilerine önem verdiklerini söyleyerek, "Bu kapsamda plan dönemi sonunda güneş kurulu gücümüzü 30 bin MW'a, rüzgâr kurulu gücümüzü de 18 bin MW'a yükselteceğiz. Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tüm üniteleriyle üretime başlamasıyla 4 bin 800 MW nükleer kurulu güce ulaşacağız. Böylelikle plan dönemi sonunda toplam elektrik kurulu gücünde 136 bin MW'a ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için yerli aksam yükümlülüğü olan yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları yapmaya ve deniz üstü YEKA projeleri geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Öte yandan; Ülkemizde dönem itibariyle toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde Dünya'da 12, Avrupa'da 5'inci sırada yer alırken, toplam yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde Dünya'da 13, Avrupa'da 6'ncı sırada bulunmaktadır. Ayrıca EPDK tarafından elektrik depolama projelerine 20 bin MW'ın üzerinde ön lisans verilmiştir. 2028 yılı sonunda bu gelişmelerle birlikte yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 50 seviyesine ulaşmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dönmez, şöyle konuştu:

Halihazırda 5,8 milyar metreküp olan yer altı doğal gaz depolama kapasitemizi, plan dönemi sonunda 13 milyar metreküpe çıkaracağız. Bununla birlikte Ülkemizin, enerjide üretici ve tüketici bölgeler arasında bulunan jeostratejik konumu etkin bir biçimde kullanılarak enerji ticaret merkezi olması için faaliyetlerimize hızla devam edeceğiz. Akdeniz ve Karadeniz'de kendi gemilerimizle kendi kıta sahanlığımızda petrol ve doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarına kararlılıkla devam ederek tespit ettiğimiz kaynakları en kısa sürede ekonomimize kazandıracağız. Maden kaynaklarımızı arama ve üretim faaliyetlerimize devam ederken; yer altı zenginliğimizi doğaya ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmayı ön planda tutuyoruz ve bunun için özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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