TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediliyor.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefet milletvekillerin eleştirilerini üzülerek dinlediğini belirtti.

Elitaş, "Bazı arkadaşlar anayasal suç işlediğimizi ifade ediyor. Parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği metni değiştirme, yeniden gözden geçirme hakkı yoksa, burada Anayasa Mahkemesinin bir tahakkümü söz konusu olur. Parlamentonun özgür iradesine tahdit koyarsınız. Parti grubumuzu ve Cumhur İttifakı'nın milletvekillerini töhmet altında bırakıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini değerlendirerek daha uygun bir kanun teklifi hazırladık." ifadesini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Türkiye ve dünyada özelleştirmenin ilk defa yapılmadığına dikkati çekerek kanun teklifinin adeta bir suçmuş gibi gösterildiğini belirtti.

Çakır, "Sanki ülkenin toprağı satıldı, limanları satıldı. Allah aşkına bu ülkede özelleştirme ilk defa mı yapılıyor? Türkiye ve dünyada limanlar ilk defa mı özelleştiriliyor? Biz yatırımları teşvik etmek istiyoruz. Aş, iş üretilecek, istihdam artacak, ülkenin güncellenmiş limanları daha fazla kullanılır hale gelecek." diye konuştu.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.