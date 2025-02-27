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Politika

AK Partili Emine Yavuz Gözgeç: 28 Şubat'ta millet iradesi yok sayıldı

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 'Bin yıl sürecek denen 28 Şubat Darbesi, millet iradesine, milletin değerlerine, inancına yapılan bir darbeydi. Sözde irtica tehdidi adı altında milletin iradesi yok sayıldı.' dedi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
AK Partili Emine Yavuz Gözgeç: 28 Şubat'ta millet iradesi yok sayıldı
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Gözgeç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yakın tarihinin adeta bir darbeler tarihi olduğunu, her darbenin Türkiye'yi 10 yıl geriye götürdüğünü kaydetti.

İnsanların hayatlarının çalındığını, üniversiteye giren kız çocuklarının başörtülerinin başlarından çekilerek, aşağılanarak üniversite kapılarından kovulduğunu anımsatan Gözgeç, okulu bitirip mesleğini eline alan, ülkeye hizmet aşkıyla çalışan öğretmen, doktor ve avukatların başörtüsü nedeniyle çalışamadığını belirtti.

Maddi ve manevi psikolojik şiddete uğrarken yıkılmadıklarını dile getiren Gözgeç, "28 Şubat'ta yaşananları unutmadık. Değerlerimize, onurumuza, millet iradesine saldırılırken, ülkemizin kaynakları sömürülürken, kimin nerede durduğunu, 'Beceremediniz bırakın', 'Gerekirse silah bile kullanırız', 'Ya uy ya çekil' manşetlerini unutmadık." diye konuştu.

Gözgeç, TÜSİAD'ın, o süreçte MGK kararlarının hemen öncesinde sözde demokratikleşme adı altında yayımladığı raporda, "İmam hatip liselerine kız öğrencilerin kesinlikle alınmaması ve imam hatiplerin orta kısımlarının kapatılması" yönünde önerilerin bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayan Gözgeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bin yıl sürecek denen 28 Şubat Darbesi, millet iradesine, milletin değerlerine, inancına yapılan bir darbeydi. Sözde irtica tehdidi adı altında milletin iradesi yok sayıldı. Çok şükür ki bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ile devlet ve millet kaynaşmasını sağladık. Artık millete rağmen bir oluşum mümkün değil. Darbelerle, vesayetlerle, toplum mühendisliği ile netice alma devri kapandı. Milletimizin gözbebeği ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin adı artık darbeyle değil, ülkemizin sınırlarını korumadaki sınır ötesi güçlü duruşu, başarıları ile gündem oluyor. Bugün kadınlar, kılık-kıyafet, inanç ayrımı yapılmaksızın eğitim hakkından özgürce yararlanıyor, mesleğini yapabiliyor, teknolojide, ekonomide, tarımda üreten, ekonomiye değer katan kadınlar var. 81 yıl sonra hiçbir ayrımcılığa uğramaksızın seçilme hakkını elde eden kadın milletvekilleri var."

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