AK Parti'li Ercan: Kapı kapı dolaşacağız

Ercan, Aynalı Köşk'te düzenlenen "AK Parti Kars Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını söyledi.

AK Parti'yle birlikte 24 yılda Türkiye'de çağ açıp çağ kapattıklarını dile getiren Ercan, "24 yıldır Türkiye'de, güzel ülkemizde belki 100-150 yıllık daha fazla icraatlar gerçekleştirdik. AK Parti hükümetleri bir yandan gönüllere dokunup bir yandan gönüller yaparken diğer yandan yollar yaptı köprüler yaptı, İHA'lar, SiHA'lar yaptı. Hamdolsun bugün savunma sanayisinde dünyanın bir numaralı ülkesi haline gelmeye hazırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit yakınları, gazi ve yakınlarına "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu Kars'ta ailelere teslim edeceklerini anlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecimizde şehit ailelerimize bir mektubumuzu vereceğiz. Kapı kapı sadece şehit ve gazi ailelerimizi değil, diğer vatandaşlarımıza da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iletmek istediği mektup var. Bu iletmek istediğimiz, ileteceğimiz mektuplarımıza inşallah Kars'ımızdan başlayacağız. AK Parti Kadın Kolları olarak başlatıyoruz. Sizlerle hem Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını ileterek bu mektupları dağıtacağız. Gönüllere gireceğiz. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız."

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara'nın da katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.