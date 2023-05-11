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Politika

AK Partili Eroğlu: Gıda sıkıntısı yoksa bunu GAP ve KOP'a borçluyuz

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP), Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı entegre kalkınma projelerinden olduğunu ifade ederek, 'Türkiye'de ve başka ülkelerde gıda sıkıntısı yoksa bunu GAP ve KOP'a borçluyuz.' dedi.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 13:05 - Güncelleme:
AK Partili Eroğlu: Gıda sıkıntısı yoksa bunu GAP ve KOP'a borçluyuz
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Eroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, GAP'a ilişkin yazdığı kitap ile projenin yapım aşamasında yaşanan gelişmeleri anlattı.

GAP'tan önce Konya Ovası Projesi'ne (KOP) değinen Eroğlu, KOP'un çok fazla bilinmediğini, 100 yıllık bir hayal olan bu projenin, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde hayata geçirildiğini söyledi. Konya Ovası'nın tahıl ambarı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, KOP kapsamında bölgede inşa ettikleri barajlarla ovanın sulamasını sağladıklarını ve Beyşehir Gölü'nü de kurtardıklarını ifade etti.

GAP'ın da dünyanın en büyük kalkınma projelerinden biri olduğunu anımsatan Eroğlu, "2003'ten bu yana GAP'ın, KOP'un içindeyim. Baştan sona takip ettik. GAP'ı herkes kapmak istiyor. Rahmetli Demirel 'GAP'ı kaptırmam' demişti ama Recep Tayyip Erdoğan yaptı." diye konuştu.

GAP ile ilgili "Suyun Hayat Verdiği Topraklar GAP" isimli bir kitap çıkardıklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"GAP, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı entegre kalkınma projelerinden biridir. Türkiye'nin yüzde 10'u GAP Bölgesi. Arazinin yüzde 10'u orada. Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 16'sı, zirai üretimin de yüzde 20'si orada. GAP, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ilerleyemiyordu. Bakan olduğum dönemde başbakanımızın inisiyatifiyle GAP'ı hızlandırdık. Başbakanımız, 2008'de GAP Eylem Planı'nı ilan etti, 10 yıl içindeki çalışmalar planlandı ve ödenekler hazırlandı. Bölgede 700 milyardan fazla yatırım yapıldı. Orası şu anda Türkiye'yi beslediği gibi bütün dünyayı besleyecek bereketli topraklardır."

Dünyadaki en önemli sektörün gıda arzı ve güvenliği olduğunun altını çizen Eroğlu, "2023'te gıdanın önemi ortaya çıktı. Türkiye'de ve başka ülkelerde gıda sıkıntısı yoksa bunu GAP ve KOP'a borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, 5 dönemdir milletvekili olarak görev yaptığını, ayrıca uzun bir süre de bakanlık görevinde bulunduğunu hatırlatarak, yeni dönemde milletvekili adayı olmadığını dile getirdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Eroğlu, "Hakimiyet milletindir. Herkesin, halkın kararına saygı göstermesi lazım. Vatandaşlarımız, demokratik haklarını sandıkta kullansınlar. Yapılanlara da baksınlar. Huzur içinde herkesin mutlu olacağı büyük bir Türkiye yüzyılının güneşinin doğacağı bir seçim diliyorum." ifadesini kullandı.

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