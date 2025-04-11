AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AKPM'de İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Türkiye'ye yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Göka, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'ye parmak sallayıp onu sözde hizaya sokmaya çalışanlara açık bir mesajımız var: Bu devir geride kaldı.

Gazze'de aylardır süren insanlık suçlarına sessiz kalanlar,Türkiye'deki hukuki süreçleri hemen siyasallaştırmaya çalışıyor.

Şaşırtmadılar. Çifte standart burada da devrede. Bu çifte standartların, "Türkiye'den endişeliyiz" klişesinin ve kronik "Erdoğan karşıtlığı" saplantısının artık hükmü kalmadı.

Türkiye, hukukun üstünlüğünü esas alan; bölgesinde barış ve istikrarı önceleyen, bölgesel bir güç ve küresel bir aktördür.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil ediyor.

Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Ancak bazı çevreler, yürütülen bu yolsuzluk soruşturmasını siyasallaştırarak Türk yargısına müdahale etmeye, bağımsız yargı üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır. Avrupa'da bir siyasetçiye soruşturma açıldığında "hukuk devletinin gereği" denirken, aynı süreç Türkiye'de yaşandığında "otoriterlik" suçlaması yöneltiliyor. Eğer gerçekten demokratik değerlere bağlıysanız, bu bağlılığı seçici değil, tutarlı bir şekilde göstermek zorundasınız."

HABERİN VİDEOSU