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Politika

AK Partili İbrahim Aydemir'den Ali Babacan'a tepki: Zıkkım çıksın o aferinden

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, altılı masanın mutabakat metnine ilişkin açıklamasına, 'Neymiş, Avrupa 'Aferin' diyecekmiş. Zıkkım çıksın o aferinden. Bana milletim 'aferin' desin.' diye tepki gösterdi.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
AK Partili İbrahim Aydemir'den Ali Babacan'a tepki: Zıkkım çıksın o aferinden
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Türkiye'ye büyük hizmetlerinin olduğunu anımsattı.

Özal'ın, siyasi hayatındaki özel tespitlerinden birinin, "Türkiye hala kalkınamamışsa bunun en büyük sebebi Batı'nın içimizden çok kolay adam satın alabilmesidir" sözü olduğunu belirten Aydemir, şöyle devam etti:

"Altılı masanın figürlerinden Ali Babacan, ittifakın mutabakat metnine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Avrupa bunu hayranlıkla izlerken bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun senin gibi siyasetçiye. Bu köle ruhlu olmanın açığa vurumudur. Bir siyasetçinin kumaşında kölelik varsa ancak bunu söyler. Bunların sergilediği başarının tamamı Cumhurbaşkanımıza aitmiş. Şimdi çok daha net gözüküyor. Neymiş, Avrupa 'Aferin' diyecekmiş. Zıkkım çıksın o aferinden. Bana milletim 'aferin' desin. Böyle bir rezalet olabilir mi?"

İbrahim Aydemir, yapılan açıklamalara bakıldığında altılı masanın, milletle uzaktan yakından alakasının olmadığının görüldüğünü savundu. Adlarına "Millet İttifakı" denildiğini, ancak milletin o ittifakın içerisinde zerre kadar yerinin olmadığını söyleyen Aydemir, "Eğer dertleri millet olsaydı bunlar terennüm edilir, bunlar söylenir miydi?" dedi.

AK Parti'li Aydemir, altılı masanın bir başka figürü olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına da tepkisini dile getirdi.

Uysal'ın sözlerini okurken utandığını vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"Bunlar nasıl siyasetçi? Çocuklar üzerinden, çocukluk üzerinden öylesine iğrenç kavramlarla göndermeler yapıyor ki... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de burada çirkin ifadeler kullandı. İYİ Parti Genel Sekreteri de milletvekilimiz Alpay Özalan için Ümit Özdağ'a sarf edilen sözlerin birebir aynısını kullanıyor. Siyaset bu kadar mı düşük bir hale gelecekti? Bunların eline fırsat geçse ülke ne hale gelir bir düşünsenize. Bu niteliksizlik, bu milletin hakkı değil. Bunların hanelerine demokrasi uğramamış."

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