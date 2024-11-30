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Politika

AK Partili İleri: Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 'Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumlara yardım eli olacağız. Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz.' dedi.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
AK Partili İleri: Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz
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İleri, partisinin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasi partinin ötesinde birbirlerine sahip çıktıkları büyük bir ailenin üyeleri olduklarını söyledi.

Bir davanın mensupları olduklarını vurgulayan İleri, "Bizler, Türkiye'nin en kuvvetli ailesiyiz. Neden en kuvvetliyiz? Çünkü her şeyden önce samimiyiz, dürüstüz, çalışkanız çünkü haklıyız. Bizim mücadelemiz haklı bir mücadele. Bizim davamız haklı bir dava ve liderimizin arkasında şüphe duymadan, tereddüt etmeden her daim çalışmaya hazır bir aileyiz. Biz, işte bundan dolayı güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin gücünün paradan, dış desteklerden değil haklı ve doğru olmaktan geldiğini kaydeden İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Bunların yanında ülkede siyaseti hakkıyla yapma, siyaseti sistemin çeperlerinden tam merkezine oturtmanın mücadelesini verdiklerini anlatan İleri, şöyle konuştu:

"Bugün bu ülkeyi çok şükür siyaset idare ediyor. Bugün bu ülkedeki kararları, en üst düzey kararları çok şükür artık siyasiler veriyor. İşte bu mücadelede yeni bir kilometre taşına geldik. Bu kilometre taşının adı şüphesiz Türkiye Yüzyılı Vizyonu'dur. Türkiye Yüzyılı kapsamında bizler çalışmaya, icraata, üretmeye, bu milletin düşmanlarıyla mücadeleye devam edeceğiz. Her daim dik durmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Türkiye'yi dünyadaki en kuvvetli 10 devletin arasına hep beraber sokacağız, diğer taraftan Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumlara yardım eli olacağız. Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz. Bizler biliyoruz ki bu milletin, bu coğrafyanın ümidi bizdedir. AK Parti olarak bizlerin sorumluluğu iç cepheyi kuvvetlendirmek, ayağa kaldırmak ve milleti her daim ayrıştırmaya, birbirine düşürmeye çalışanlara, kimlikler üzerinden siyaset yapmaya, milletin bir kesimini diğer kesimine tepeden bakmaya yönlendirenlere karşı biz bu mücadeleyi vereceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu kongrede tek listeyle gidilen seçimde ilçe başkanlığına Hasan Çidem getirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, emeklerinden dolayı önceki dönem Kahramankazan İlçe Başkanı Ahmet Ceylan'a Türk bayrağı takdim etti.

Kongreye AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Orhan Yeğin ve Zeynep Yıldız, Ankara İl Başkan Yardımcısı Emirhan Turan, çevre ilçelerin belediye ve teşkilat başkanları ile delegeler katıldı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
  • Ömer İleri
  • kahramankazan

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