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Politika

AK Partili İnan: 2028'de tarihi zaferi tekrar elde edeceğiz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 'Emin olun 2028'de tarihi zaferi tekrar elde edeceğiz. Partimizi çok güçlü oyla yeniden iktidar yapıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da bir kez daha cumhurbaşkanı seçtirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.' dedi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
AK Partili İnan: 2028'de tarihi zaferi tekrar elde edeceğiz
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AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ahmet Baha Öğütken ve Ali İhsan Yavuz ile İl Başkanlığını ziyaret eden İnan, bu yıl partinin kuruluşunun 25. yılını kutlayacaklarını belirtti.

Parti kurulduktan sonra 25 yıl boyunca aralıksız milletin desteğini aldıklarına değinen İnan, Sakarya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü şekilde destek verdiğini ifade etti.

İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın Sapanca'da yapılması talimatını verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin güçlü istişare geleneği olan, bu istişareyle milletin ferahladığı, milletin sorunlarının konuşulduğu ve birçok meselenin çözüldüğü önemli toplantıyı, bu geleneği demokrasi tarihimize kazandıran parti de biziz. Bu istişare kamplarını bakanlarıyla, milletvekilleriyle genel merkez yöneticileriyle bir ilde toplanıp ülkenin, dünya meselelerini konuştuğumuz geleneksel kampı, demokratik geleneğini de Türk siyasetine kazandırmış hareketiz."

Eyyüp Kadir İnan, 26-28 Haziran'da gerçekleştirilecek kampta Sakarya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacağını dile getirerek, "Emin olun 2028'de tarihi zaferi tekrar elde edeceğiz. Partimizi çok güçlü oyla yeniden iktidar yapıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da bir kez daha cumhurbaşkanı seçtirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yavuz, Öğütken ve İl Başkanı Yunus Tever'in de konuşma yaptığı programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MKYK Üyesi Erkan Güral, ilçe ve belediye başkanları ile partililer katıldı.

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