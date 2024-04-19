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  • AK Partili İnan sert çıktı: Görgüsüz varsa herkes bu iftiracıların adresine baksın
Politika

AK Partili İnan sert çıktı: Görgüsüz varsa herkes bu iftiracıların adresine baksın

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından fondaş medyanın iftira haberlerine tepki gösterdi. İnan, 'Bu ülkenin asıl kaymağını yiyenler, vatandaşı sömürerek her türlü sermaye çarkını döndürenler, bizi iki üç istisna üzerinden vuramazlar. Görgüsüz varsa herkes bu iftiracıların adresine baksın. Çünkü kendilerini perdelemeyi ancak böyle yalanlarla gerçekleştiriyorlar.' dedi.

19 Nisan 2024 Cuma 20:21 - Güncelleme:
AK Partili İnan sert çıktı: Görgüsüz varsa herkes bu iftiracıların adresine baksın
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Eyüp Kadir İnan, fondaş medyanın algı operasyonlarına sosyal medya hesabından yaptığı bir yazılı açıklama ile cevap verdi.

İnan, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Son dönemde sosyal medya paylaşımları üzerinden yapılan eleştiriler birileri tarafından istismar edilip maksatlı bir operasyona dönüştürülmüştür. Son örneği AK Gençlik üzerinden olduğu için cevap verme hakkı doğmuştur.

Her şeyden önce şunu söylemem gerekir; CHP'li yeni seçilen belediye başkanlarının kızlarını, oğullarını, eşlerini yine CHP'li belediyelerden belediye başkan yardımcısı yaptığı ortadayken, CHP'nin fondaş medya mensuplarının kardeşleri yine CHP'li belediyelerde belediye başkan yardımcısı olurken, DEM'li milletvekillerinin ve eş genel başkanlarının çocukları Fransa'da, Amerika'da en lüks tatillerde sosyal medya paylaşımları yaparken ağızlarını bıçak açmayanlar, babası olduğu kız çocuğunu ana kucağında terk edip hiçbir sorumluluk almayan sanatçı müsveddelerine en ufak sesi çıkmayanlar söz konusu AK Partili bir şahıs oldu mu en olağan paylaşımı bile abartılı bir dille haberleştirmektedir.

AK Partili olarak sadece başına gelen de tam budur. Seçil Kardeşimiz ne gençlik kollarımızda ne başkan yardımcımızdır, ne de Gençlik Kolları MKYK'mızda görevlidir. Gönüllü çalışkan bir teşkilat mensubumuzdur. Bu durum, Sancaktepe'de jakuzi var diyerek sıradan bir duşa kabini kameralarla gösterme acizliğine düşen iftiracılarla aynı minvaldedir.

Arkadaşımızın ailesi orada yaşayan gurbetçi bir ailedir. Yaptığı paylaşımda ne bir lüks, ne bir şatafat ne de bir görgüsüzlük söz konusudur. Ancak yalan ve algı operasyonları kendilerinde huy olanlar duşa kabini nasıl jakuzi olarak görüyorlarsa aile ziyaretinde gittiği yeri paylaşanları da herhalde lüks bir tatil köyü olarak yorumlamaktadır.

Bu ülkenin asıl kaymağını yiyenler, vatandaşı sömürerek her türlü sermaye çarkını döndürenler, bizi iki üç istisna üzerinden vuramazlar. Görgüsüz varsa herkes bu iftiracıların adresine baksın. Çünkü kendilerini perdelemeyi ancak böyle yalanlarla gerçekleştiriyorlar.

  • Eyüp Kadir İnan
  • AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan
  • odatv

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