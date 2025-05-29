AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "Bugün İzmir'de yaşananlar bir CHP klasiğidir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de belediye yönetimini protesto eden 23 bin işçinin greve çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İnan, "Tüm gündemini kamu malına göz dikmiş bir grubu korumaya ve aklamaya ayırırsan, tüm enerjini İstanbul'daki yolsuzluklara verirsen; İzmir'de temel belediyecilik faaliyetlerini bile yürütemez hale gelirsin. CHP ve belediyecilik yan yana gelince 1970'lerin, 1990'ların manzaraları yeniden toplumun önünde canlanıyor.

Ne oy verip seçenler memnun, ne çalışanlar memnun ne de gelip görenler memnun. Koca partiyi bir rüşvet çetesinin hükmü altında bırakmanın doğal sonucu İzmir'imizde gündelik hayatın durması ve hemşehrilerimizin mağduriyetleridir. Bugün İzmir'de yaşananlar bir CHP klasiğidir" ifadelerini kullandı.