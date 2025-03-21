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Politika

AK Partili İnan'dan Özel'e tepki: Hortumculara ortak değilsen provokasyonların nedeni olma

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in 'sokak çağrısı'na tepki göstererek, 'İBB'deki hukuksuzluklara, balya balya paralara, yolsuzluklara, rüşvetlere, yurt dışına kaçan hortumculara ortak değilsen bu provokasyonların nedeni olma.' ifadelerini kullandı.

AA21 Mart 2025 Cuma 10:19 - Güncelleme:
AK Partili İnan'dan Özel'e tepki: Hortumculara ortak değilsen provokasyonların nedeni olma
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İnan, yazılı açıklamasında Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmayı hatırlattı.

"İnsanları sokaklara çağırarak kendini kurtarmayı planlıyorsan boşuna uğraşma, polisimize her türlü şiddetin sorumlusu sensin" ifadesini kullanan İnan, şunları kaydetti:

"Gerilimi arttırarak adaleti perdelemek istiyorsan çaban boşuna. Şayet İBB'deki hukuksuzluklara, balya balya paralara, yolsuzluklara, rüşvetlere, yurt dışına kaçan hortumculara ortak değilsen bu provokasyonların nedeni olma. Milletin evlatlarının sabrını ve sinirini test etmeyin, Türkiye'nin sağduyusundan sağlam bir tokat daha yemeyin."

  • AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan
  • AK Parti Genel Sekreteri İnan
  • özgür özel

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