AK Partili İnan'dan Özel'e tepki: Hortumculara ortak değilsen provokasyonların nedeni olma

İnan, yazılı açıklamasında Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmayı hatırlattı.

"İnsanları sokaklara çağırarak kendini kurtarmayı planlıyorsan boşuna uğraşma, polisimize her türlü şiddetin sorumlusu sensin" ifadesini kullanan İnan, şunları kaydetti:

"Gerilimi arttırarak adaleti perdelemek istiyorsan çaban boşuna. Şayet İBB'deki hukuksuzluklara, balya balya paralara, yolsuzluklara, rüşvetlere, yurt dışına kaçan hortumculara ortak değilsen bu provokasyonların nedeni olma. Milletin evlatlarının sabrını ve sinirini test etmeyin, Türkiye'nin sağduyusundan sağlam bir tokat daha yemeyin."