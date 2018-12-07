AK Partili kadın meclis üyelerine yönelik tehditler savuran CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu Çanakkale'de mevcut başkan olarak görevini sürdüren Ülgür Gökhan, yeni dönemde de CHP'nin seçimlerde yarışacak adayı olarak belirlendi. CHP'li Gökhan, geçtiğimiz dönemlerde AK Partili meclis üyelerine yönelik tehdit ve bağırışlarıyla hatırlanıyor.