AK Partili kadın meclis üyelerine yönelik tehditler savuran CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu
Çanakkale'de mevcut başkan olarak görevini sürdüren Ülgür Gökhan, yeni dönemde de CHP'nin seçimlerde yarışacak adayı olarak belirlendi. CHP'li Gökhan, geçtiğimiz dönemlerde AK Partili meclis üyelerine yönelik tehdit ve bağırışlarıyla hatırlanıyor.
- Star.com.tr
CHP'de belediye başkan adaylarının açıklandığı PM toplantısı sonrasında 300 adayın ismi açıklandı.
Açıklanan adayların arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.
Çanakkale'de mevcut başkan olan Ülgür Gökhan, CHP'nin yeni dönemde de seçimlerde yarışacak adayı olarak belirlendi.
CHP'nin adayı Gökhan, geçtiğimiz dönemlerden kadınları azarlayan ve tehdit savuran üslubuyla hatırlanıyor.
AK Partili meclis üyelerine yönelik tehdit ve bağırışlarıyla gündem olan Ülgür Gökhan'ın şiddetine AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu da maruz kalmıştı.
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