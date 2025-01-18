AK Partili Kandemir: Türkiye'de ahdi tazelemenin dönüm noktasını yaşayacağız

Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde, bugüne kadar kentteki kadar coşkulu kongre görmediğini belirterek, partililere teşekkür etti.

Mersin'in her zaman birlik ve beraberlik içerisinde durduğunu dile getiren Kandemir, kentin her zaman AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet mücadelesine destek verdiğini söyledi.

Kandemir, kongreye katılanların lidere olan ahdini ve vefasını gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnşallah bu kongremizde de bizler sadece Mersin'de değil Türkiye'de yeni bir şahlanışın, ayağa kalkışın, kıyama duruşun, ahdi tazelemenin dönüm noktasını yaşayacağız. 23 Şubat'ta Ankara'da buluşacağız. Bugün Mersin'deki coşkuyu, Ankara'ya taşıyacağız. Ankara'dan taşacak bu muhabbet ve sevdayla inşallah yeryüzüne, insanlığa adalet mücadelesinin ayak seslerini, gür seslerini haykıracak ve inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolar olarak geleceğe hep beraber yürüyeceğiz."

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Kandemir, programın hayır getirmesini diledi.

- MİLLETVEKİLİ NEBATİ: "CUMHURBAŞKANI'MIZI SEVİYOR, BAĞRIMIZA BASIYORUZ"

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de tüm ümmetin, Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye'ye dua ettiğini söyledi.

Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde sadece Ayasofya'yı açarak, Emevi'de gidip namaz kılarak değil inşallah Kudüs'te de namaz kılmayı bekliyor. Biz, Cumhurbaşkanı'mızı seviyor, bağrımıza basıyoruz. Onun liderliğiyle Allah'ın izniyle Türkiye'yi 21. yüzyıla hazırlayan kadrolar olarak da çalışmaya devam ediyoruz."

İl Başkanı Adem Aldemir de kongrelerde büyük ve güçlü Türkiye iddialarını bütün dünyaya ilan ettiklerini vurguladı.

Kongreleri büyük heyecan ve coşkuyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Aldemir, "AK Parti siyasi bir partinin ötesinde, milletimizin zihin ve gönül köklerinde 1000 yıldır mayaladığı soylu sevdanın adıdır." dedi.