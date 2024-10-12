AK Partili Karaaslan: Katil İsrail her gün onlarca canı almaya devam ediyor

Partisinin Çarşamba İlçe Olağan Kongresi'nde bir konuşma yapan Karaaslan, sahaya inip vatandaşların dertlerini, sıkıntılarını, isteklerini dinlediklerini belirterek, şöyle dedi:



Bizim en büyük gücümüz, vatandaşımızla kurduğumuz güçlü iletişimdir. Bu iletişimle birlikte karar alma becerimizdir. Sonrasında aldığımız bu kararları uygularken gösterdiğimiz iradedir. 14-28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından bir değerlendirme yapmak gerekiyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mıza büyük bir teveccüh gösterdi. Aynı zamanda milletimiz Cumhur İttifakı olarak emaneti bizlere teslim etti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil yetkisini en yüksek oranla yine bize verdi. O dönemde kapı kapı, sokak sokak dolaşan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. 31 Mart seçimlerinde Çarşamba'da kapı kapı dolaşarak çalışsak da sonuç istediğimiz gibi olmadı. Ama bizim için Çarşamba'mızın ne söylediği çok önemlidir. Dolayısı ile bizler gayretle çalışmaya devam ediyoruz. İlçe başkanlığı, belediye başkanlığı ve şimdi de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı yapan sayın Halit Doğan'da önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Milletimiz sorunlarını çözecek olanın bizler olduğunu biliyor."

Karaaslan, içinde bulunulan yeni dünya düzeninde Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada yer aldığını belirterek, "Bu coğrafyada işler hiçbir zaman süt liman olmadı. Çünkü bu topraklar hep çok önemli oldu. Bu toprakları kanları ile bize vatan yapan aziz şehitlerimizin aziz hatırasına biz sahip çıktık, onları yüceltmek için gece gündüz gayretle çalıştık. Katil İsrail ve İsrail hükümeti her gün onlarca, yüzlerce, binlerce canı almaya devam ederken, çocukların, annelerin katledildiği bir dünyada herkes sessizken, Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünyanın gözünün içine bakarak gerçekleri haykıran tek lider Recep Tayyip Erdoğan ise bize de onun yanında dimdik durmak düşer. Ben bu duygu ve düşüncelerle 8. Olağan Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Büyükşehir Belediyesi olarak milletvekillerimiz ve teşkilatımızın mensupları ile hep beraber 17 ilçemizde çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Çarşamba'mız için verdiğimiz sözleri de yerine getirme noktasında çalışıyoruz. İstihdama katkı sağlamak, işsizliği önlemek ve Samsun'umuzun evlatlarının Samsun'umuzda doyması için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah Samsun bu dönem içerisinde kabuğunu daha da kıran bir Samsun olacak. Ben bu duygularla kongrenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de Çarşamba 8. Olağan Kongresi'nin teşkilatına hayırlar getirmesini dileyerek, "2028 seçimlerinde Samsun'un AK Parti'nin kalesi olduğunu hep birlikte göstereceğiz." şeklinde konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile AK Parti ilçe başkanları, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Alper Yalçın, BBP Çarşamba İlçe Başkanı Burhan Akbulut, oda başkanları, delegeler ve partililerin katıldığı kongrede, mevcut İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı, güven tazeledi.